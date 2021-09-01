В России испытают подводные беспилотники

В России создали подводные беспилотники, предназначенные для слежения за субмаринами противника. Аппараты уже проходят испытания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) «Рубин».

Роботизированные подводные платформы могут использовать методы поиска целей, недоступные обычным субмаринам. Так, малоразмерные беспилотные аппараты сложно уничтожить из-за малых размеров и маневренности. Более того, уничтожение беспилотного аппарата может быть экономически невыгодным по причине несопоставимости стоимости беспилотника и атакующего боеприпаса, отметил представитель «Рубина».

Также существуют крупные подводные беспилотники, которые имеют запас энергии, позволяющий нести мощные средства обнаружения. По словам представителя ЦКБ МТ «Рубин», такие аппараты уже создаются и проходят испытания. В подводной борьбе беспилотные подводные аппараты могут использоваться для поиска и сопровождения субмарин противника, добавил представитель «Рубина».

ЦКБ «Рубин» разработало погружной патрульный корабль «Страж». Проект судна, объединяющего преимущества субмарины и надводного корабля, представили в апреле. Разработчики считают, что их проект заинтересует иностранных заказчиков.

Даниил Иринин