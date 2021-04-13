Россия разработала ныряющий корабль

Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Рубин» разработало погружной патрульный корабль «Страж», сообщает ТАСС, ссылаясь на КБ.

В бюро заметили, что первый подобный российский проект сочетает преимущества субмарины и надводного патрульного корабля. В КБ уверены, что «Страж» заинтересует иностранных заказчиков, которым изделие будет предлагаться как Border and Offshore Submersible Sentry (BOSS).

«Погружающийся корабль можно использовать как классическую подводную лодку — для ведения разведки и других задач. Возможности изучения шельфа у ныряющего патрульного корабля будут выше, чем у аналогичного надводного», — заявили в «Рубине».

В январе американский журнал Forbes написал, что российские верфи до сих пор не оправились от постсоветского коллапса, в результате чего современная Россия строит не большие корабли, а гораздо меньшие фрегаты и корветы, а также подводные лодки.

Таким образом издание прокомментировало сообщение ТАСС, появившееся в том же месяце, посвященное проектам Невского ПКБ, в частности универсальному морскому комплексу (УМК) «Варан», способному вмещать 24 многоцелевых самолета, шесть вертолетов и до 20 беспилотных летательных аппаратов.

Реагируя на публикацию Forbes, бывший первый заместитель главнокомандующего Военно-морского флота (ВМФ) России, адмирал Игорь Касатонов заявил, что отсутствие строительства новых авианосцев в России связано с тем, что в этом нет необходимости, а не с тем, что страна неспособна создать такие корабли.

Иван Потапов