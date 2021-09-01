Свыше 15,5 тыс. новых образцов военной техники поступило в Вооруженные силы России

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, к концу 2021 года доля современной техники должна составить 71,9%

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы России в этом году уже получили более 15 тысяч новых и обновленных образцов боевой техники, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник на селекторном совещании.

"За восемь месяцев этого года в вооруженные силы поставлено свыше 15,5 тыс. нового и модернизированного вооружения, военной и специальной техники", - сказал Шойгу.

"К концу года доля современной техники должна составить 71,9%", - добавил он.