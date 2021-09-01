Названы сроки возможного начала сборки новой российской космической станции

Генеральный конструктор Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия», руководитель полета российского сегмента Международной космической станции (МКС), космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Соловьев назвал сроки возможного начала сборки новой российской космической станции. Его слова передает РИА Новости.

Предполагается, что новые модули можно будет запустить с помощью ракеты «Ангара» в 2027 году. К этому времени должна быть готова структура на космодроме Восточный, пояснил Соловьев. «То есть мы должны летать на МКС до 2028-2029 года, чтобы хотя бы два года перекрыть "стык" между завершением работы МКС и началом эксплуатации новой станции», — заключил он.

Отмечается, что первым станет Научно-энергетический модуль (НЭМ), который создается с 2012 года и изначально предназначался для МКС.

Ранее Владимир Соловьев рассказал, что системы российского сегмента МКС находятся в высокой степени износа. По его словам, производители аппаратуры для станции не дают гарантий, что после 2025 года техника не начнет выходить из строя.

Марина Совина