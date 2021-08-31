Космонавт рассказал о высокой степени износа российского сегмента МКС

Системы российского сегмента Международной космической станции (МКС) находятся в высокой степени износа, рассказал генеральный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия», космонавт Владимир Соловьев, пишет РИА Новости.

По его словам, производители аппаратуры для станции не дают гарантий, что после 2025 года техника не начнет выходить из строя. Космонавт добавил, что докладывал об этой ситуации в российской части МКС в 2020 году на Совете Российской академии наук. Далее этот вопрос обсуждался на совете Военно-промышленной комиссии, где никто из присутствующих не дал гарантию, что после 2025 года оборудование станции не выйдет из строя», — подчеркнул эксперт.

Соловьев уверен, эксперты только на словах надеются на то, что ничего не сломается. Когда дело доходит до подписей под документом, они расписываться отказываются. «Мы много лет предупреждаем, что пора думать о новой орбитальной станции», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что космонавты нашли новые трещины в российском сегменте МКС. Они появились на самом старом, первом из введенных в эксплуатацию модуле «Заря».

Алия Шарафутдинова