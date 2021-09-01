Шведские подводные лодки проекта А26 превратились в долгострой

Шведское оборонное закупочное ведомство Försvarets materielverk (FMV) 27 августа 2021 года выдало шведской группе Saab AB обновленный дополнительный контракт на сумму 5,2 млрд крон (около 600 млн долл) на продолжение строительства и доработку проекта двух строящихся для военно-морских сил Швеции на судостроительном предприятии Saab Kockumsvarvet в Карлскроне по новому проекту А26 неатомных подводных лодок Blekinge и Skåne.

Проектное изображение перспективной шведской неатомной подводной лодки проекта А26 (с) Saab AB

При этом сообщено, что новым контрактным сроком окончания строительства этих подводных лодок обозначены 2027-2028 годы, что означает трехлетний перенос сроков сдачи подводных лодок шведскому флоту.

Напомним, что две подводные лодки нового проекта А26 изначально строятся по выданному FMV группе Saab AB в июне 2015 года контракту стоимостью 8,6 млрд крон (около 1 млрд долл), однако затягивание постройки и корректировки проекта привели к существенному перерасходу средств. для чего потребовался новый контракт. В результате теперь общая стоимость программы постройки двух этих подводных лодок возросла примерно до 14 млрд крон. Впрочем, возможно, что и эта сумма не является окончательной поскольку, как сообщалось, согласно так называемой экспортной оговорке в контракте 2015 года на постройку подводных лодок проекта А26 между FMV и Saab, условия контракта могут быть пересмотрены, если Saab не получит экспортные заказы на эти подводные лодки из других стран. В этом случае все расходы и издержки по реализации проекта А26 обязалось взять на себя государство, выплатив Saab дополнительно 1 млрд крон.

При заключении контракта договорным сроком сдачи лодок проекта А26 шведскому флоту были 2022-2023 годы, однако затем срок был сдвинут на 2024-2025 годы, а теперь сообщено, что сдача лодок перенесена на 2027-2028 годы, при этом некоторые шведские СМИ полагают, что фактическая сдача лодок произойдет не ранее 2028-2029 годов. Таким образом, длительность постройки головной лодки может достичь 13 лет, а второй - 10 лет.

Одной из причин затягивания постройки лодок и необходимости выделения на них крупных дополнительных средств называется неудовлетворительное состояние верфи Kockumsvarvet в Карлскроне, приобретенной Saab AB в 2014 году, и которой теперь требуются значительные капиталовложения на модернизацию. Ранее уже сообщалось, что верфь Saab Kockumsvarvet хронически нерентабельна и в 2019 году находилась на грани закрытия.

Также дополнительные средства, выделяемые по новому контракту, будут направлены на доработку проекта А26 с целью расширения его возможностей, включая дополнительные меры по улучшению акустической скрытности и интеграцию в состав вооружения перспективных 400-мм торпед Tp 47. В целом, однако, ситуация с программой постройки лодок проекта А26 не слишком афишируется в Швеции.