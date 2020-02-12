Оригинал взят у коллеги andrej_kraft в Шведская верфь Saab Kockums на грани закрытия

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Подводная лодка HMS Näcken (проект A14) во время установки двигателя Стирлинга на верфи Saab Kockums в 1988 году © Foto: Saab Kockums

С середины 2019 года множатся слухи, что в руководстве шведского концерна Saab проявляют значительную озабоченность отсутствием иностранных заказов по строительству и модернизации надводных кораблей и подводных лодок на судостроительном заводе Kockums в Карлскруне (Karlskrona).

HMS Näcken © Foto: Saab Kockums

Эта верфь остается самым проблемным из всех шести производственных подразделений концерна Saab, так как является единственным из них, демонстрирующим отрицательный результат на протяжении трех кварталов конца 2018-го - середины 2019-го Так, во втором квартале 2019 года компания принесла 0,4%, операционных потерь, получив убыток в 3,0 млн. крон (312 тыс. долл.), а общий оборот снизился до 703 млн. крон (73 млн. долл.). В последнем квартале 2019-го общий оборот составил еще меньше, всего 690 млн. крон (70 млн. долл.), но при этом, видимо, в предыдущем третьем квартале было так плохо, что появилась операционная прибыль в 3%, что составило 21 млн. крон (2,2 млн. долл.).

HMS Näcken © Foto: Saab Kockums

После завершения серии из пяти корветов типа Visby по программе YS-2000 в 2006 году и вплоть до 2015 года верфь не строила новых кораблей, ограничиваясь только техническим обслуживанием и модернизацией. При этом основу портфеля заказов фирмы до настоящего времени составляют контракты с оборонным ведомством страны, которое таким образом субсидирует производство за счет государства.

Так, в настоящее время Saab Kockums выполняет заказ по установке и монтажу специального оборудования на построенном в Польше новом разведывательном корабле (РЗК) Artemis. Проведение завершающего этапа его испытаний намечено на 2020 год для замены в составе ВМС Швеции РЗК Orion, эксплуатируемого с 1984 года.

Проектное изображение нового РЗК Artemis ВМС Швеции © Bilde: Saab Kockums

Кроме того, реализуется контракт по среднему ремонту и модернизации двух подводных лодок (ПЛ) проекта А19 на общую сумму 2,1 млрд. крон (218 млн. долл.). Работы на головной ПЛ Gotland завершены в октябре 2018 года, и ее передали закупочному агентству ВС Швеции FMV (Försvarets materielverk).

Спуск на воду подводной лодки HMS Gotland (Карлскруна, 2018) © Foto: Johan Nilsson/TT

Вторая ПЛ Upland по плану должна была выйти на ходовые испытания осенью 2019 года.

Менеджер Saab Kockums Гуннар Висландер в центре вместе с экипажем ПЛ HMS Uppland во время ее модернизации на верфи в Карлскруна (лето 2019) © Foto: Mattias Mattisson

Таким образом, единственным заказом на постройку новых кораблей является строительство двух новых подводных лодок для ВМС Швеции, которое ведется на верфи с 2015 года. Подписанный агентством FMV с группой Saab контракт на сумму 7,6 млрд. крон (730 млн. долл.) предусматривает проектирование и постройку двух неатомных подводных лодок Blekinge и Skåne нового проекта А26. Работы идут по плану, ожидаемые сроки ввода в строй и передачи шведскому флоту запланированы на 2022 (2024?) и 2024 (2025?) годы соответственно.

Подводная лодка проекта А-26 имеет длину 66 метров и ширину 6,75 метра, автономность 45 суток и может находиться под водой без доступа к атмосферному кислороду 18 суток. Водоизмещение составляет 1925 тонн, а глубина погружения 200 метров. Экипаж 26 человек. Лодка имеет воздушно-независимую дизель-стирлинга-электрическую энергетическую систему.

Что характерно, фото со строительства этих лодок не найти © Bilde: Saab Kockums.

Вопрос о продолжении строительства ПЛ проекта А26 является одним из наиболее обсуждаемых в правительстве и парламенте страны. Согласно экспортной оговорке в контракте на закупку подводных лодок А26 между FMV и Saab, условия контракта могут быть пересмотрены, если концерн не получит новые заказы из других стан. В этом случае все расходы и издержки по реализации проекта А26 обязалось взять на себя государство, выплатив концерну дополнительно 1 млрд. крон (103 млн. долл.).

По известным данным, в тех странах где представлен концерн Saab, за следующие 10-15 лет подлежат списанию и замене 50-75 ПЛ, приближающиеся к предельным срокам эксплуатации. В целом в концерне рассчитывают, что им удастся выполнить намеченные еще в 2017 году планы строительства на экспорт не менее 12 ПЛ для 3-4 стран в течение 10-15 лет на сумму около 50 млрд. крон (5 млрд. долл.). При этом основными возможными заказчиками считаются Польша и Нидерланды.

В частности, осенью 2018 года руководства Saab и голландской компании Damen Shipyards Group начали сотрудничество по разработке проекта на основе А26 с использованием опыта постройки ПЛ типа Collins class submarine ВМС Австралии. Основные части этих ПЛ производились на верфи Kockums, а собирались на австралийской верфи в г. Аделаида.

Планируется закупить 2-4 новые лодки для замены ими четырех ПЛ типа Walrus ВМС Нидерландов по программе Walrus Replacement Program. Руководство Saab рассчитывало до конца 2019-го заключить соответствующий контракт с правительством Нидерландов на эскизное проектирование новой ПЛ.

Bilde © H I Sutton

Кроме того, руководство Saab выражает осторожный оптимизм и в отношении получения новых заказов от ВМС Швеции. Для сохранения опыта постройки и выравнивания экономических показателей концерну потребуется стабильный приток новых заказов как по ПЛ, так и по надводным боевым кораблям.

Но в случае отсутствия новых заказов, завод Kockums придется закрыть, как нерентабельный. В настоящее время на верфях в г. Карлскруна, г. Мальмё и на острове Мускё (р-н Стокгольма) работает около 1400 сотрудников концерна и их увольнение вызовет значительный общественный резонанс.

Как стало известно, недавно министр обороны Швеции Питер ХУЛЬТКВИСТ информировал Риксдаг, что к концу прошедшего 2019 года на Saab Kockums сложилась практически критической ситуация. Совещание проходило за закрытыми дверями, но кое-какая информация просочилась наружу. И она реально сверхсекретная для Швеции.

Оказывается, за последние пару лет в Saab Kockums слишком увлеклись обновлением руководства, сменив кучу старых опытных технарей юными перспективными менеджерами, значительную часть из которых составляют женщины. И не то, чтобы вот прямо поставили задачу везде поставить рукососами представительниц прекрасного пола. Просто сменить мужчину женщиной здесь считается вполне приемлемым и всячески приветствуется. Ну, а наоборот - с вероятностью 99,999 (в периоде) процентов подставиться под обвинения в гендерной дискриминации. Как-то никто не захотел рисковать, вот так и накопилось…

Как бы то ни было, руководство Швеции и концерна Saab совместно ищут пути решения проблемы с окупаемостью верфи Kockums. Если в ближайшее время не удастся заключить контракты на экспортную поставку подводных лодок проекта A26, с высокой вероятностью это может привести к закрытию верфи Kockums.