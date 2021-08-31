Около 500 российских военных участвуют в маневрах мотострелковых подразделений в горах Таджикистана

Военнослужащие российской армии во время учений в Таджикистане.

Екатеринбург. 30 августа. ИНТЕРФАКС - На фоне ситуации в Афганистане российские военные в Таджикистане начали учения мотострелковых подразделений с боевыми стрельбами, сообщила пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в понедельник.

"Тактические учения с выполнением боевых стрельб стартовали с личным составом мотострелковых подразделений 201-й военной базы РФ, дислоцированной в Таджикистане", - говорится в сообщении.

"Тактические учения проходят в рамках боевой подготовки как в дневное, так и в ночное время суток с привлечением около 500 российских военнослужащих", - сообщает ЦВО.

В районе горного полигона Самбули военнослужащие в составе подразделений отрабатывают вопросы взаимодействия и сигналы управления.

"Командиры всех степеней выполняют задачи по организации общевойскового боя с практическим выполнением боевых стрельб из вооружения бронетранспортеров БТР-82А, автоматических и ручных гранатометов АГС-17, РПГ-7В, а также из стрелкового оружия на дальности до 1,5 тыс. метров", - говорится в сообщении округа.

Особое внимание на учениях уделяется совершенствованию навыков командиров взводов по управлению подразделениями с использованием современных носимых радиостанций "Азарт" в условиях радиоэлектронных помех, создаваемых техническими средствами условного противника.

Для создания обстановки, приближенной к боевой, на полигоне задействовано более 100 различных статических и динамических мишеней.

17 августа российские военные в Таджикистане начали маневры с участием около 1 тыс. военнослужащих. Учения продлятся месяц, сообщала пресс-служба Центрального военного округа.

Учения проходят на фоне обострения ситуации в Афганистане, где к власти пришло движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация).

В Таджикистане действует 201-я российская военная база. Это наиболее крупный военный объект России (входит в состав Центрального военного округа) за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБЗ и связи.

Российские военные в этом году сообщали об усилении базы новым вооружением и техникой.

Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведет этой осенью маневры в Киргизии и Таджикистане с участием нескольких тысяч военнослужащих, сообщал "Интерфаксу" 27 августа пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Это плановые учения. Ожидается участие нескольких тысяч военнослужащих", - сказал он.

По его словам, 7-9 сентября в Киргизии состоятся учения Коллективных сил быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности "Рубеж-2021". По замыслу этих маневров, планируется отработать уничтожение незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства-участника ОДКБ.

Зайнетдинов сказал, что в октябре в Таджикистане недалеко от границы с Афганистаном состоятся учения с силами разведки вооруженных сил государств ОДКБ "Поиск-2021", подразделений материально-технического обеспечения "Эшелон-2021" и Коллективных сил оперативного реагирования - "Взаимодействие-2021".

В ноябре в Таджикистане запланировано тактико-специальное учение "Кобальт-2021" с подразделениями специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. В рамках этого учения будут отработаны задачи по пресечению деятельности незаконных вооруженных формирований.