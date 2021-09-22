«Эдельвейс», наука взаимодействия

Что показало совместное учение коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ «Рубеж-2021» в Киргизии

Учение КСБР Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2021» завершилось 9 сентября на полигоне «Эдельвейс» в Киргизской Республике. В нем участвовали военнослужащие армий Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Российской Федерации, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Вряд ли нужно объяснять, что после прихода к власти в Афганистане радикальной группировки «Талибан» эти маневры имеют особое значение.

Основу российского воинского контингента составили военнослужащие тувинской горной мотострелковой бригады Центрального военного округа (ЦВО), а также личный состав объединенной российской военной базы, дислоцированной в Киргизии – всего около 500 военнослужащих и более 120 единиц ВВСТ. В том числе 6 единиц авиационной техники: штурмовики Су-25, транспортно-боевые вертолеты Ми-8 объединенной российской ВБ Кант обеспечили поддержку наземным подразделениям и ведение воздушной разведки.

В церемонии открытия учения участвовали начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров, замкомандующего войсками ЦВО генерал-лейтенант Евгений Поплавский, замминистра обороны Киргизской Республики полковник Алмазбек Карасартов, заместитель главнокомандующего сухопутных войск Республики Казахстан генерал-майор Алмаз Джумакеев.

Накануне контингенты КСБР провели совместное планирование и подготовку к предстоящей войсковой операции. Были отработаны вопросы блокирования и уничтожения боевых групп и отрядов незаконных вооруженных формирований (НВФ), вторгшихся на территорию государства – члена ОДКБ. Офицеры объединенного штаба определили цели и задачи боевых действий, проводимые подразделениями по единому замыслу. Активная фаза началась на горном полигоне «Эдельвейс», где особые навыки управления тяжелой техникой потребовались мехводам танков, БТР, БМП. А также водителям специальных транспортных средств «Тигр», реактивных систем залпового огня. Военнослужащие России, Киргизии, Казахстана и Таджикистана при поддержке артиллерии и авиации вступили в бой с незаконными вооруженными формированиями.

“Цели учения «Рубеж-2021» достигнуты, а приобретенный опыт прослужит надежным гарантом выполнения задач в реально боевой обстановке”

По легенде учения передовые отряды вооруженных боевиков на автомобилях повышенной проходимости перешли госграницу для захвата населенного пункта, создания опорного лагеря и дальнейшего проведения диверсионных действий для дестабилизации обстановки в регионе. Российский расчет комплекса БЛА «Орлан-10» провел воздушную разведку местности, обнаружил перемещение колонны техники и места скопления боевиков. Их координаты передали занявшим оборону на маршруте выдвижения НВФ мотострелковым подразделениям.

Командующий коллективными силами быстрого развертывания принял решение задействовать подразделения прикрытия в составе мотострелкового взвода, усиленного танками, огнеметным и зенитно-ракетным взводами, чтобы заставить противника преждевременно развернуться в боевой порядок и наступать в невыгодном ему направлении.

Для нанесения максимального поражения военнослужащие залповым огнем из реактивных пехотных огнеметов повышенной дальности и мощности РПО-ПДМ-А уничтожили технику и живую силу противника. Для чего задействовали также автоматические гранатометы АГС-17 «Пламя», которые отстрелялись по целям по навесной траектории.

После поражения огнем «противник» попытался перегруппироваться. Данные о его месте нахождения были переданы киргизским расчетам ствольной и реактивной артиллерии, которые сосредоточенным огнем уничтожили основные силы НВФ. Мотострелковые подразделения трех стран на бронеавтомобилях «Тигр», бронетранспортерах БТР-82А, боевых машинах пехоты БМП-1, усиленные экипажами танков Т-72, наступая по флангу, довершили разгром противника.

Подводя итог маневрам, командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин отметил, что личный состав армий всех стран показал значительно возросший уровень подготовки и слаженности. И в первую очередь – штабы, действовавшие по единому замыслу операции. Характерной особенностью стало то, что за столь короткий период была создана объединенная система управления, эффективность которой позволила продемонстрировать высокую выучку.

vpk-news.ru

На полигоне «Эдельвейс» испытаны заранее разработанные алгоритмы и матрицы современных действий, что в два раза сократило время на оценку обстановки и принятие целесообразного решения. Был также детально учтен опыт последних вооруженных конфликтов, в первую очередь в Сирийской Арабской Республике, что позволило внедрить новые способы боевых действий в горах – в частности, разведывательно-огневые, специальные и маневренно-ударные.

Были комплексно использованы новейшие средства радиоэлектронной борьбы «Поле-21», «Житель» и «Свет-КУ», отработаны способы зонального прикрытия объектов коллективных сил от применения ударных беспилотников противника. Широко применялись группы специального назначения с тактическим десантом. Действиями рейдовых и обходящих отрядов поддерживались оперативно-тактической и армейской авиацией.

Все это, как подчеркнул генерал-полковник Александр Лапин, позволило решить поставленные задачи по разгрому НВФ. Цели учения «Рубеж-2021» достигнуты, а приобретенный опыт прослужит надежным гарантом выполнения задач в реально боевой обстановке.

Эстафетную палочку этих учений 9 сентября приняли маневры вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь «Запад-2021». На полигоне «Мулино» в Нижегородской области тогда прозвучали слова приветствия участникам от министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу, переданные статс-секретарем – заместителем министра обороны Николаем Панковым. Учения «Запад-2021» носили сугубо оборонительный характер и были направлены на обучение войск ведению военных действий в современных условиях, повышение оперативной совместимости органов военного управления вооруженных сил союзников и дружественных государств.

В мероприятиях участвовали военнослужащие воинских частей и подразделений Западного военного округа, представители штаба руководства и личный состав воинских контингентов вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии.

Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 36 (899) за 21 сентября 2021 года