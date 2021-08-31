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Naked Science

Иск Blue Origin к NASA обрушил компьютеры американского Министерства юстиции

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Источник изображения: naked-science.ru

Адвокаты Джеффа Безоса представили больше семи гигабайт данных в виде огромных файлов PDF, открыть которые не удается.

Две недели назад космическая компания Blue Origin, принадлежащая основателю Amazon и мультимиллиардеру Джеффу Безосу, подала иск к NASA. В Blue Origin считают, что контракт на создание пилотируемого лунного посадочного модуля, который в апреле 2020 года ушел конкурентам из SpaceX, состоялся лишь из-за тесных связей Илона Маска с руководством американского космического агентства. Счетная палата США отклонила эти претензии, и в августе Blue Origin выдвинула их уже в федеральный суд.

На днях специализирующийся на освещении космонавтики журналист Джоуи Рулетт (Joey Roulette) сообщил, что рассмотрение иска затягивается, в том числе благодаря гигантским объемам файлов, поступивших от адвокатов Blue Origin. В документах, попавших в распоряжение репортера, отмечается, что общий объем PDF-документов превышает семь гигабайт, и многие из них не удается открыть в Adobe Acrobat, установленном на компьютерах Министерства юстиции.

Тем временем контракт между NASA и SpaceX остается в подвешенном состоянии. Дата вступления его в силу передвинута на неделю позднее предыдущего срока, до 8 ноября (первоначально он должен был действовать с 19 августа). Глава агентства Билл Нельсон (Bill Nelson) уже объявил, что судебные тяжбы могут привести к изменению расписания всей программы Artemis, в рамках которой США и партнеры планируют начать новый этап освоения Луны.

Стоит добавить, что бывший астронавт Нельсон стал директором NASA 30 апреля, после того, как объявили результаты конкурса по созданию лунного модуля. Прежним главой агентства был Джим Брайденстайн (James Bridenstine), на связь которого с Илоном Маском и ссылаются адвокаты Blue Origin.

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Страны
США
Компании
Blue Origin
NASA
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
2020-й год
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