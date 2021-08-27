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Украина поставит агрегаты для турецких вертолетов

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Источник изображения: Фото: CeeGee / Wikimedia Commons

Украинское предприятие «Харьковский машиностроительный завод “ФЭД”» поставит агрегаты для тяжелого ударного вертолета турецкой разработки ATAK-II. Соответствующий контракт был подписан в ходе оборонной выставки IDEF-2021, сообщает Defense Express.

Председатель правления компании FED Виктор Попов отметил, что предприятие изготовит агрегаты системы управления полетом и гидравлической системы. Разработка и поставка новых систем займет один год.

«За этот год "ФЭД" подписал три соглашения с турецкими компаниями», — добавил Попов. Речь идет о двух контрактах, связанных с разработкой вертолетов и участием в разработке турецкого самолета пятого поколения TF-X.

Двухмоторный ударный вертолет TAI T929 ATAK-2 разрабатывается компанией Turkish Aerospace Industries (TAI). Машина с заявленной взлетной массой в 10 тонн может составить конкуренцию российскому Ми-28НМ «Ночной охотник» и американскому AH-64 Apache. ATAK-2 может нести свыше 1200 килограммов вооружения, которое дополнит 30-миллиметровая пушка. В июле портал Defense Blog сообщил, что компания TAI заключила контракт на поставку 14 двигателей украинского производства для перспективного вертолета.


Даниил Иринин

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Страны
Россия
США
Турция
Украина
Продукция
AH-64
Ми-28Н
Компании
TAI
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