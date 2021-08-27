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Россия модернизирует «оружие из фильма ужасов»

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Источник изображения: Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

«Омсктрансмаш» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») готовит модернизацию тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек». Машина получит новые электронные системы и улучшенную защищенность, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора предприятия Игоря Лобова.

Российская система, которую издание The National Interest назвало «оружием из фильма ужасов», получит новые средства связи и управления огнем, отметил он. У модернизированной ТОС-1А также возрастет защищенность.

По словам главы «Омсктрансмаша», завершение работ по модернизации — «вопрос ближайшего времени». Лобов добавил, что «Солнцепек» сохраняет актуальность — машина оптимально совмещает стоимость и эффективность, что обуславливает ее востребованность.

Впервые о модернизации огнеметных систем ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» стало известно в прошлом году. «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны, сообщили, что машины получат улучшенную защищенность и новые боеприпасы, которые обеспечат дальность стрельбы до 14 километров.

ТОС-1А «Солнцепек» разработали в 2001 году. Машины системы базируются на шасси танка Т-72А. «Солнцепек» получил 24 направляющих, вмещающих неуправляемые ракетные снаряды калибра 220 миллиметра. Боеприпасы с термобарическим наполнителем могут поразить цели на расстоянии до шести тысяч метров.


Даниил Иринин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Солнцепёк
Т-72
ТОС-1
Компании
Омсктрансмаш
Ростех
Уралвагонзавод
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