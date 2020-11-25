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Россия обновит «выжигающее целые гектары» оружие

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Источник изображения: Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские тяжелые огнеметные системы (ТОС) системы ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек» обновят, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны.

Согласно информации газеты, модернизация предполагает увеличение боевой мощи, защищенности и дальности стрельбы, а также подключение к «военному интернету». Издание, в частности, отмечает, что новые дальнобойные ракеты позволят «выжигать целые гектары на расстоянии до 15 километров».

«Такие тяжелые огнеметные системы ведут огонь прямой наводкой на переднем крае. С помощью нового оборудования они смогут работать и с закрытых позиций», — сказал газете военный эксперт Виктор Мураховский.

В ноябре «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны, сообщили, что Южный военный округ (ЮВО) первым в России получит новейшие колесные системы ТОС-2 «Тосочка», которые заменят гусенечные ТОС-1 «Буратино» и ТОС-1А «Солнцепек».

В январе 2018 года в публикации немецкой газеты Stern утверждалось, что «огнемет ТОС-1 — самое страшное оружие России в Сирии», а «его залпы уничтожают бункеры и крепости мятежников».

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Страны
Германия
Россия
Сирия
Продукция
Солнцепёк
ТОС-1
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Минoбороны РФ
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