Минобороны РФ провело учение по снабжению войск в случае агрессии с западного и арктического направлений

Противолодочный самолет Ил-38 (бортовой номер "18 желтый", название собственное "Евгений Чередниченко"), в настоящее время входящий в состав восстановленного 403-го отдельного смешанного авиационного полка 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота. Североморск-1, сентябрь 2019 года.

Москва. 26 августа. ИНТЕРФАКС - Российские военные провели специальные учения по отработке действий подразделений материально-технического обеспечения (МТО) в ходе отражения условной агрессии на западном и арктическом театрах военных действий.

"Подразделения МТО отработали применение сил и средств материально-технического обеспечения в период непосредственной подготовки и отражения агрессии на западном и арктическом театрах военных действий", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В нем говорится, что учения прошли в Мурманской области, отработаны задачи по материально-техническому обеспечению в основных пунктах базирования войск.

"В ходе практических действий по аэродромному обеспечению морской авиации ВМФ на аэродроме "Североморск-1" было задействовано 37 летательных аппаратов всех типов, которые осуществили около 50 вылетов", - говорится в сообщении.

В Североморске, главной базе Северного флота РФ, военные отработали погрузку ракетного оружия и торпед на корабли и подводные лодки, заправку кораблей на рейде, сообщили в Минобороны РФ.

"Группой технической разведки и ремонтно-эвакуационной группой отрабатывались вопросы развертывания сборного пункта повреждённых машин флота. Центром комплексной безопасности организована противодиверсионная оборона пунктов базирования флота", - сообщили в Минобороны РФ.

"В рамках всестороннего обеспечения сил флота в пункте маневренного базирования решались задачи по пополнению запасов оружия, боеприпасов, военно-технического имущества, продовольствия, горюче-смазочных материалов", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 10-16 сентября Россия и Белоруссия планируют провести стратегическое учение "Запад-2021", маневры пройдут на территории двух стран.

Эти учения не предусматривают в качестве противника конкретные страны, сказал 20 августа первый заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Евгений Ильин.