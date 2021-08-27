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Интерфакс-АВН

Ситуация с коронавирусом в Венесуэле осложняет строительство завода по производству автоматов Калашникова

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Военнослужащие ВС Венесуэлы
Военнослужащие армии Венесуэлы с автоматами Калашникова АК-103.
Источник изображения: EPA/CHICO SANCHEZ

Кубинка (Московская область). 26 августа. ИНТЕРФАКС - Ситуация с пандемией в Венесуэле все еще непростая, поэтому гарантировать полную защиту от коронавируса специалистам в нынешних условиях крайне сложно, сообщил "Интерфаксу" гендиректор концерна "Калашников" Владимир Лепин.

"Тут ведь вопрос еще в эпидемиологической ситуации в стране. Обеспечена ли будет нашим специалистам защита от коронавируса. Понятно, что у нас все вакцинированные поедут, но в то же время мы не можем вывезти туда полный штат персонала, контактов с местным населением не удастся избежать", - сообщил гендиректор.

24 августа глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что завод по лицензионному производству АК-103 и боеприпасов в Венесуэле строится, речь идет о финальной стадии работ.

Он заявил, что с учетом значительного количества приобретенной Венесуэлой ранее российской продукции военного назначения в последнее время большое внимание уделяется организации ее послепродажного обслуживания и созданию необходимой сервисно-технической инфраструктуры.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов ранее заявлял, что США мешают строительству в Венесуэле завода по производству автоматов Калашникова.

"Мы строим и завод по производству автоматов Калашникова и боеприпасов. Из-за санкций постоянно тормозится (строительство) - то там электричество отключат, то комплектующие не дают возможность подвезти, станки", - отмечал ранее глава "Ростеха".

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Страны
Венесуэла
Россия
США
Продукция
АК-103
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Чемезов Сергей
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