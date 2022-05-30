Завод по производству автоматов Калашникова в Венесуэле не удастся запустить в 2022 году, сообщил глава концерна

Москва. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Проблемы с логистикой не дают запустить производство автоматов АК-103 и боеприпасов на заводе в Венесуэле в текущем году, сообщил "Интерфаксу" гендиректор концерна "Калашников" Владимир Лепин.

"Нет, не запустится", - сказал Лепин, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, проблема связана с логистикой.

5 октября 2021 года посланник президента Венесуэлы Адан Чавес сообщил, что строительство завода по производству автоматов Калашникова в Венесуэле планируется завершить во второй половине 2022 года.

24 августа 2021 года глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев сообщил "Интерфаксу", что завод по лицензионному производству АК-103 и боеприпасов в Венесуэле строится, речь идет о финальной стадии работ.

Он заявил, что с учетом значительного количества приобретенной Венесуэлой ранее российской продукции военного назначения в последнее время большое внимание уделяется организации ее послепродажного обслуживания и созданию необходимой сервисно-технической инфраструктуры.

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов в 2019 году заявлял, что США мешают строительству в Венесуэле завода по производству автоматов Калашникова.

"Мы строим и завод по производству автоматов Калашникова и боеприпасов. Из-за санкций постоянно тормозится (строительство) - то там электричество отключат, то комплектующие не дают возможность подвезти, станки", - отмечал ранее глава "Ростеха".

"Был период - месяц стоял, невозможно было работать. Там отключили электроэнергию, работать нельзя было. А затем американцы не давали завести нам туда станки. Потихонечку все равно завозили", - заявил Чемезов журналистам на Петербургском международном экономическом форуме в 2019 году.

Официально сообщалось, что Венесуэла является крупнейшим эксплуатантом российского вооружения и военной техники в латиноамериканском регионе. Россия предоставляла Венесуэле госкредит на приобретение военной техники. Сумма контрактов в сфере ВТС между Россией и Венесуэлой оценивалась в $11 млрд.