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The Guardian (Великобритания): «Талибан»* захватил более сотни военных вертолетов, говорят в России

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Репетиция пилотажных групп к Параду Победы
Репетиция пилотажных групп к Параду Победы.
Источник изображения: © РИА Новости | Перейти в фотобанк

Согласно информации из разных источников, талибы захватили десятки вертолетов российского производства. Тем не менее, как считают эксперты, маловероятно, что Ми-17, закупавшиеся Пентагоном для ВС Афганистана, можно будет использовать без технического обслуживания и замены запчастей.

Парк транспортных вертолетов Ми-17 российского производства был закуплен США для вооруженных сил Афганистана

"Талибан"* захватил более сотни вертолетов российского производства разной степени исправности, заявил глава российской государственной компании по экспорту вооружения. Однако талибы вряд ли смогут их использовать из-за отсутствия доступа к команде технического обслуживания и запасным деталям.

Нейтрализовав афганскую армию и взяв под контроль крупные склады оружия и транспортных средств, "Талибан" также захватил как минимум сотню Ми-17, транспортных вертолетов российского производства. Вертолеты были закуплены США для афганских вооруженных сил, поскольку они относительно дешевые и более простые в управлении по сравнению с UH-60 Black Hawk.

"Вертолетный парк там большой: более сотни вертолетов Ми-17 различных типов, - сказал, по сообщению агентства "Интефакс" глава российской экспортной компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев. - Конечно, этот парк требует ремонта, обслуживания, поставки запчастей". Большая часть этого парка, по его словам, уже не может быть использована.

Оценка Михеева значительно превышает заявленное количество вертолетов российского производства в Афганистане. Согласно опубликованному в июле докладу специального главного инспектора США по вопросам восстановления Афганистана (Sigar), в распоряжении афганских военных было 56 вертолетов Ми-17, из них 32 были пригодны к использованию и находились в стране. Ми-17 - это экспортная версия российского вертолета Ми-8, который производят на двух заводах в России: в Казани и в Улан-Удэ.

Сколько из этих вертолетов сейчас находятся в пригодном для полетов состоянии неясно, поскольку свертывание вооруженных сил США и наступление "Талибана" [негативно] сказались на готовности афганских ВВС. Ранее в этом месяце появились видеоролики, на которых бойцы "Талибана" летали на Ми-17. Однако нет никаких признаков того, что талибы используют вертолеты в боевых операциях.

В последние годы США стали поставлять в Афганистан вертолеты Black Hawk, отчасти из-за ограничений на работу с российскими производителями вооружения и экспортерами Ми-17. Однако гораздо меньшее число афганских команд были обучены поддерживать состояние этих вертолетов. По данным Sigar, готовность парка Black Hawk сократилась в два раза до 39 процентов в период с апреля по июнь, поскольку подрядчики по техническому обслуживанию были отозваны.

Годами парк Ми-17 служил основой афганских ВВС, вертолеты регулярно выполняли работы по перевозке войск, доставке боеприпасов и эвакуации раненых. США начали закупать вертолеты Ми-17 в 2005 году, они успели закупить как минимум 50 машин у российской государственной экспортной компании, планы закупить еще 30 вертолетов натолкнулись на несогласие в Конгрессе в 2013 году.

Пентагон настаивал на заключении сделки. "Они их использовали годами, - по информации The Washington Post, заявил в апреле 2013 года Чак Хэйгел (Chuck Hagel), занимавший тогда пост министра обороны, во время своего выступления в Палате представителей. - Легкие в обслуживании, простые. Мы получим их довольно быстро. Они хотят именно их".

Хотя афганцы все в большей степени были способны взять на себя содержание относительно легких [в обслуживании] машин, получение запасных деталей на фоне прохладных отношений между Москвой и Вашингтоном превратилось в проблему.

"Как только прекращается работа инженерно-технической службы, сразу техника будет, по нашим российским регламентам, нелётная", - сказал Михеев.

По мере приближения "Талибана" к Кабулу десятки афганских пилотов пересекли на военных транспортных средствах границу с Узбекистаном. Согласно заявлению правительства Узбекистана, 46 афганских воздушных судов, в том числе 24 вертолета, были вынуждены сесть на территории этой центрально-азиатской страны. Анализ спутниковых фотографий вертолетов показывает, что 19 из них, похоже, являются Ми-17, и девять - Black Hawk.

В среду Россия заявила, что приступит к эвакуации порядка 500 своих граждан из Афганистана на четырех транспортных самолетах. МИД страны сообщил, что не станет закрывать посольство в Афганистане, и что с момента падения Кабула, произошедшего на прошлой неделе, оно проводило консультации по вопросам безопасности с представителями "Талибана".

* террористическая организация, запрещенная в России.


Эндрю Рот (Andrew Roth)

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Страны
Афганистан
Великобритания
Россия
США
Узбекистан
Продукция
UH-60
Ми-17
Ми-8
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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