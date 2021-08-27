На форуме "Армия-2021" в интересах ВКО задали новый вектор развития систем локации, опознавания и радиоуправления

ЦАМТО, 26 августа. На форуме "Армия-2021" состоялся круглый стол, посвященный проблемам разработки специального программно-алгоритмического обеспечения функционирования систем локации, опознавания и радиоуправления.

Тема круглого стола: "Проблемы разработки специального программно-алгоритмического обеспечения функционирования систем локации, опознавания и радиоуправления в интересах повышения эффективности применения комплексов и систем, решающих задачи воздушно-космической обороны".

Основными участниками мероприятия стали не только представители органов военного управления, НИО и вузов Минобороны России, но и сотрудники предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые имеют опыт разработки специального программно-алгоритмического обеспечения в сфере воздушно-космической обороны.

Эксперты обсудили актуальные вызовы и перспективы применения систем радиолокационного опознавания, авиационных систем радиоуправления, а также радиолокационных систем воздушного и наземного базирования.

Результатом работы участников рабочего стола стала выработка согласованной позиции и целого ряда решений в области координации научных и технических усилий, а также предложений по применению новых методов и алгоритмов функционирования систем локации, опознавания и радиоуправления в интересах повышения эффективности применения комплексов и систем, решающих задачи военно-космической обороны, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.