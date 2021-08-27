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Интерфакс-АВН

УВЗ прорабатывает вопрос об усилении нового боевого модуля "Байкал" для тяжелой бронетехники

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АУ-220М
АУ-220М.
Источник изображения: commons.wikimedia.org/Alexey Vasilenko

Кубинка (Московская область). 26 августа. ИНТЕРФАКС - Новый дистанционно-управляемый боевой модуль "Байкал" для бронетехники завершает этап предварительных испытаний, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, "Ростех").

"57-мм артиллерийский модуль АУ-220М "Байкал", предназначенный для вооружения боевых бронированных машин, находится на завершающей стадии предварительных испытаний. Его государственные испытания будут проводиться по отдельному решению госзаказчика - после определения типа шасси для размещения боевого модуля", - сказали в пресс-службе на форуме "Армия-2021".

В УВЗ заявили, что для оснащения этим модулем тяжелых боевых машин пехоты (БМП) планируется повысить степень бронирования башни, разместить комплекс управляемого вооружения.

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  • В новости упоминаются
Продукция
АУ-220М
Компании
Ростех
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX
Гособоронзаказ
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