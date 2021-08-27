Новейший боевой модуль АУ-220М "Байкал" завершает предварительные испытания

Артиллерийский модуль АУ-220М предназначен для вооружения боевых бронированных машин

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Новейший дистанционно управляемый боевой модуль (ДУБМ) АУ-220М "Байкал" находится на завершающей стадии предварительных испытаний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") в ходе военно-технического форума "Армия-2021".

"57-мм артиллерийский модуль АУ-220М, предназначенный для вооружения боевых бронированных машин, находится на завершающей стадии предварительных испытаний. Его государственные испытания будут проводиться по отдельному решению госзаказчика - после определения типа шасси для размещения боевого модуля", - проинформировали в УВЗ.

Как добавили в пресс-службе, проводится дальнейшая модернизация нового ДУБМ. "Для оснащения боевым модулем тяжелых БМП планируется повышение степени бронирования башни и размещение комплекса управляемого вооружения", - отметили в концерне.

ДУБМ АУ-220М является самым тяжеловооруженным в мире боевым модулем для оснащения бронетехники.

Международный форум "Армия-2021" проходит в подмосковном выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа.