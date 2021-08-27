Войти
ТАСС

Новейший боевой модуль АУ-220М "Байкал" завершает предварительные испытания

109
0
0
Боевой модуль АУ-220М "Байкал"
Боевой модуль АУ-220М "Байкал".
Источник изображения: CC BY-SA 4.0 / Vitaly V. Kuzmin / Боевой модуль АУ-220М Байкал / Cropped image

Артиллерийский модуль АУ-220М предназначен для вооружения боевых бронированных машин

КУБИНКА /Московская область/, 26 августа. /ТАСС/. Новейший дистанционно управляемый боевой модуль (ДУБМ) АУ-220М "Байкал" находится на завершающей стадии предварительных испытаний. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") в ходе военно-технического форума "Армия-2021".

"57-мм артиллерийский модуль АУ-220М, предназначенный для вооружения боевых бронированных машин, находится на завершающей стадии предварительных испытаний. Его государственные испытания будут проводиться по отдельному решению госзаказчика - после определения типа шасси для размещения боевого модуля", - проинформировали в УВЗ.

Как добавили в пресс-службе, проводится дальнейшая модернизация нового ДУБМ. "Для оснащения боевым модулем тяжелых БМП планируется повышение степени бронирования башни и размещение комплекса управляемого вооружения", - отметили в концерне.

ДУБМ АУ-220М является самым тяжеловооруженным в мире боевым модулем для оснащения бронетехники.

Международный форум "Армия-2021" проходит в подмосковном выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
АУ-220М
Компании
Ростех
Уралвагонзавод
Проекты
АРМИ-20XX
Гособоронзаказ
Похожие новости
19.02.2021
Т-14 «Армата» заведется даже на Марсе
21.07.2020
Оружие сокрушительной мощи. О российской артиллерии будущего и современных роботах
04.11.2019
Первая партия модернизированных Т-80БВМ отправлена в войска
04.11.2019
Завод "Омсктрансмаш" отправил в войска первую партию модернизированных Т-80БВМ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.08 00:14
  • 132
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 26.08 23:46
  • 9
Израиль в роли арабского лидера
  • 26.08 22:42
  • 4
Стало известно о серийном производстве ракеты "Изделие 305Э"
  • 26.08 22:23
  • 4
Поставки Aurus и автобусов на водородном топливе могут начаться в 2024 году
  • 26.08 22:22
  • 4
Разработчик сообщил, что БМП "Манул" станет базой для новых комплексов вооружения
  • 26.08 20:32
  • 252
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 26.08 20:22
  • 7
АО "ОДК" поставит Минобороны РФ восемь двигателей для Ту-160М
  • 26.08 20:11
  • 12
В Польше рассказали о «последнем моменте перед великим регрессом» ВВС России
  • 26.08 19:23
  • 354
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 26.08 18:48
  • 3
Огневую мощь танков Т-80БВМ повысят
  • 26.08 18:45
  • 3
Печальное наследие «оптимизаторов»
  • 26.08 17:36
  • 3
Министр обороны Шойгу осмотрел экспозицию международного военно-технического форума "Армия-2021"
  • 26.08 17:01
  • 31
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 26.08 13:30
  • 1
Подписан первый контракт на поставку комплексов "Панцирь-С1М"
  • 26.08 13:17
  • 23
Крылья для УДК