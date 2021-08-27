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Шойгу рассказал о промышленном производстве боевых роботов

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Источник изображения: Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что на учениях «Запад-2021» можно будет увидеть в действии новых боевых роботов. Его слова приводит Telegram-канал телеканала «Звезда».

«Вы увидите там уже не один и не два и не сделанные на коленке — это уже промышленное производство, это уже десятки боевых ударных роботов, которые действуют на дистанциях, оружие действует у них на дистанции до пяти километров», — пояснил Шойгу.

Ранее в мае глава Министерства обороны заявил о создании в России боевых роботов с искусственным интеллектом, способных воевать самостоятельно. «Появились уже не просто экспериментальные образцы, а роботы, которых действительно можно показывать в фантастических фильмах, когда они в состоянии самостоятельно воевать», — сказал он.

В 2019 году сообщалось, что к 2025 году в стране могут создать группировку роботов, способных решать, в числе прочего, боевые задачи. Предполагается, что в одну такую группу могут войти до пяти машин, они смогут выполнять работу при минимальном участии операторов. Возможно, роботов оснастят стрелково-гранатометным модулем или 120-миллиметровыми минометами.


Варвара Кошечкина

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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
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