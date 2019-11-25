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Стало известно о создании группы боевых роботов в России

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Источник изображения: Фото: Павел Львов / РИА Новости

Группировку роботов, способных решать в числе прочего боевые задачи, могут создать в России к 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что в одну такую группу сможет входить до пяти машин. Они будут выполнять задачи при минимальном вмешательстве операторов. Планируется, что конструирование и испытания роботов закончатся к 2025 году, после чего их интегрируют в систему управления Вооруженных сил.

"Это не как раньше была одна беспилотная машина, и за ней пять человек бегают, ее обслуживают – это, наоборот, группировка из пяти роботов, и один только оператор", — пояснил собеседник агентства.

Возможно, что роботов оснастят стрелково-гранатометным модулем или 120-миллиметровыми минометами, добавил источник. Он подчеркнул, что в будущем такие машины будут воевать "с себе подобными".

В январе российская армия получила на вооружение боевого многофункционального робота "Уран-9". Он оснащен противотанковыми управляемыми ракетами "Атака", 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А72 и 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТН. Это позволяет ему уничтожать живую силу, легкобронированную технику, а также танки и высокозащищенные объекты.

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Страны
Россия
Продукция
2А72
Атака
Уран-9
Проекты
Робот
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