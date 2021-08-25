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Интерфакс-АВН

Путин предлагает распространить выплату в 15 тыс. рублей на военных курсантов и сотрудников правоохранительных органов

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Курсанты Военной академии РХБЗ во время занятия
Курсанты Военной академии РХБЗ во время занятия.
Источник изображения: © РИА Новости / Николай Протопопов

Москва. 24 августа. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что все военнослужащие вне зависимости от должностей и званий получат единовременную выплату в размере 15 тыс. рублей, и предложил распространить эту выплату на военных курсантов и сотрудников правоохранительных органов.

"На встрече с лидерами партии я говорил о единовременной выплате военнослужащим. Я говорил тогда, что она должна составлять в среднем 15 тыс. рублей. Но хотел бы добавить - думаю, что в данном случае это правило "в среднем" применять не нужно, потому что это означало бы, что те военнослужащие, у которых денежное довольствие больше, они и получили бы больше, а те, у кого меньше, и получили бы меньше", - сказал Путин во вторник на пленарном заседании съезда "Единой России".

По словам Путина, "сегодня нужно поддержать прежде всего тех, у кого небольшие доходы, поэтому уверен, что старшие офицеры, военачальники меня поймут".

"Ведь военная организация - это вроде как семья. Недаром мы сохранили в армии обращение "товарищ". Пусть эту выплату получат все в одинаковом размере вне зависимости от количества звезд на погонах. В данном случае все равны должны быть, извините, как в бане", - сказал Путин.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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