Санкэй симбун (Япония): японцы на военных учениях с Индией учатся сбивать самолеты Су-30

Японские СМИ сообщают о первых совместных военных учениях истребительной авиации Индии и Японии. Японские летчики будут отрабатывать на индийских Су-30 тактику с борьбы с ними. Это позволит японцам лучше подготовиться на случай войны с Россией и Китаем. «А может, и нам закупить эти Су-30?» — пишут японцы.

22 августа стало известно, что до конца нынешнего года ВВС Японии впервые в истории проведут совместные военно-воздушные учения с ВВС Индии. Основной темой учений станет отработка противоистребительной тактики. ВВС Индии планируют задействовать в ходе учений основной боевой истребитель Су-30, которыми они владеют благодаря импорту из России и лицензионному производству непосредственно в Индии. Предстоящие учения станут первыми, в которых в качестве партнеров и объектов для Японии станут российские истребители. Как известно, Су-30 также принят на вооружение ВВС Китая и дислоцируется вблизи японского воздушного пространства, представляя для нашей страны угрозу. Совместные японско-индийские учения были запланированы на июнь прошлого и июль этого года, но были отложены из-за коронавируса. Тем не менее, ВВС Индии договорились с японскими ВВС сил самообороны об обязательном проведении совместных учений именно до конца нынешнего года. При этом в Индии явно исходят и наличия расту-щей угрозы со стороны Китая.

Совместные учения истребительной авиации позиционируется как высший уровень совместной военной подготовки, поскольку они обеспечивает высокую степень взаимодействия пилотов стран-партнеров и содержат в себе риски несчастных случаев при отсутствии полного взаимопонимания между ними. ВВС сил самообороны Японии до сих пор проводили совместные учения только с ВВС США, Великобритании и Австралии.

Совместные тренировки ВВС Японии и ВВС Индии начались в декабре 2018 года с учений транспортной авиации. Япония направила тогда один транспортный самолет C2 3-го транспортного авиационного корпуса с базы Михо (префектура Тоттори) и 20 своих военнослужащих на базу ВВС Агра в Индии, а также провела совместную летную подготовку и совместные военно-транспортные операции с участием транспортного самолет C17 ВВС Индии.

В октябре 2019 года японские силы самообороны отправили транспортный самолет C130 на базу ВВС Арген Сингх в Индии для совместной с индийцами боевой подготовки. Это открыло путь для регулярных совместных тренировок ВВС двух стран. На данном этапе они решили повысить уровень совместных военных учений и провести учения истребительной авиации.

Мероприятие планировалось провести с японскими истребителями F15 на базе Комацу (префектура Исикава) в июне прошлого года, но оно было отложено из-за covid-19. Впоследствии в план учений были внесены коррективы, они были перенесены на июль нынешнего года и для участия в них были выделены истребители F2 с базы Хякури (префектура Ибараки). Но и этим планам не суждено было реализоваться из-за появления и распространения в Индии нового сильного штамма коронавируса "Дельта". Они были изменены в сторону осуществления учений до конца этого года.

По данным японского Министерства обороны, ВВС Индии имеют на вооружении 263 единицы истребителей Су-30, которые произведены индийскими государственными предприятиями на основании соглашений с Россией о передаче технологий (лицензий), а также 61 единицу истребителей МиГ-29, импортированных из бывшего Советского Союза. Хотя у Индии имеется еще 52 истребителя французского производства, ожидается, что ВВС Индии отправят на совместные учения с Японией 6 истребителей Су-30.

Граница Индии с Китаем в настоящее время до конца не демаркирована. На ней остаются спорные участки. В мае прошлого года на одном из них произошло столкновение между китайской и индийской армиями, в июне напряженность на границе еще больше возросла, в результате чего впервые за 45 лет с обеих сторон появились погибшие.

Учения дадут японским ВВС возможность дополнительного изучения боевых возможностей Су-30 и разработки мер противодействия ему

ВВС сил самообороны Японии впервые обнародовали конкретный план совместных учений истребительной авиации с индийскими ВВС. В то время, как ВВС Китая используют свои Су-30 российского производства в непосредственной близости от воздушного пространства Японии над Восточно-Китайским морем, проведение совместных тренировок с самолетами ВВС Индии является в определенной степени мерой противодействия и против Китая, и против России. Это имеет большое значение для Японии в плане разработки мер противодействия российской технике.

"Если эти военные учения будут реализованы, то это станет эпохальным событием"

Так говорит Кунио Орита, бывший военный пилот, генерал японских ВВС и один из высших руководителей сил самообороны в отставке. По его мнению, эпохальность этого события состоит как раз в задействовании в учениях Индией истребителей российского производства Су-30.

Впервые после инцидента с угоном в Японию МиГ-25 в 1976 году истребитель, разработанный и произведенный в России, в том числе во времена бывшего Советского Союза, официально приземлится на японской земле. Упомянутый инцидент произошел, когда Виктор Беленко, бывший лейтенант советских войск ПВО, перелетел на МИГ-25 в аэропорт Хакодатэ на Хоккайдо с целью получения убежища в Соединенных Штатах. С тех пор истребители типа "Миг" и "Сухой" ни разу не приземлялись в Японии.

По данным Генштаба Минобороны, полеты Су-30 российских ВВС в непосредственной близости к японскому воздушному пространству не отмечались уже с 2006 года.

ВВС Китая, которые имеют на вооружении 97 истребителей Су-30 российского производства, впервые использовали их для пролета между Окинавой и островом Миякодзима и выхода в Тихий океан в 2016 году. В дальнейшем истребители этого типа неоднократно проходили этим маршрутом, сопровождая китайские военные бомбардировщики. Судя по всему, в ходе этих полетов эти истребители совершенствуют свою тактику.

Совместные учения с Су-30 Индии имеют для японских ВВС тот очевидный плюс, что в ходе них японские летчики и командование наших ВВС смогут лучше понять боевые возможности российского истребителя. Благодаря совместным полетам можно будет предметнее представить себе маневренность Су-30, его оперативную дальность действия и топливную эффективность. Японские пилоты смогут лучше понять сроки и условия боевого оснащения и вооружения самолета, а также его обслуживания на земле. Планами учений предусматривается возможность для японских военных летчиков реально побывать в кабине Су-30 и, возможно, даже полетать на них.

Таким образом, для японских летчиков и специалистов станут более понятными сильные и слабые стороны Су-30, которые до этого можно было оценить лишь по опубликованным материалам. Будут кардинально обновлены наши оценки возможностей боевого применения Су-30 российскими и китайскими летчиками. Они помогут в отработке новых тактических мероприятий по практическому противодействию Су-30 во время боя. Наконец, совместные японско-индийские учения с задействованием российских Су-30 помогут отработать новые тактические решения для японской авиации на случай реального военного конфликта в регионе. Результаты учений должны помочь японским ВВС представить себе параметры боевого использования Су-30 ВВС Китая и России.

ВВС японских сил самообороны начали совместные тренировки с вооруженными силами Индии позже, чем это сделали наши сухопутные войска и ВМФ. Японские ВВС пытаются быстрее углубить военное сотрудничество с Индией, начавшееся в 2018 году с военно-транспортной авиации и теперь дошедшее до сложных совместных учений авиации истребительной.

Совместные военные учения Японии с Индией, которая выступает за реальную многовекторную внешнюю политику, не только углубляют рамки нового четырехстороннего военно-политического соглашения "QUAD" между Японией, США, Австралией и Индией, но порождают новый уровень такого сотрудничества, который Японии пока не удалось достичь, например, с США и Австралией.

Комментарии японских читателей

sab

Да, это хороший случай нашим летчикам потренироваться против русских и китайцев. Здесь важно, чтобы наши пилоты F-15 заставили индийцев раскрыть все слабые стороны Су-30!

tkg

Благодаря индийцам получить закрытую информацию по российским и китайским Су-30 - это хорошо! Но ведь и индийцы могут нам всего не показать!

kou

Индию нам нужно обязательно перетягивать на свою сторону!

nakasi pgj5875

Индии особенно доверять нельзя!

mal

Индию нужно всячески привлекать к нашей антикитайской стратегии!

drk

Если думать с дальним стратегическим прицелом, то нам следует всячески развивать военное сотрудничество с Индией. Это страна будущего!

ppj

С Су-30 не шутите! Благодаря отличной авионике у него дальность действия даже без дополнительных баков 3000 километров. Это отличная машина. Куда там "старичку" F-15!

utk

Индийские Су-30MKI тоже неплохие. У них авионика израильская. Так что шутить с ними тоже нельзя. Конечно, будет хорошо тщательно поизучать их в ходе учений с индийскими ВВС!

san

А все таки немного странно: на японских военных авиабазах появятся российские военные самолеты!

idd

Хотел бы я увидеть эти Су-30 в Японии!

y

Обязательно покажите нам эту машину на YouTube!

lc4

А может, и Японии тайком купить с десяток этих Су-30, если они такие хорошие?!

Наохиса Хандзава (Naohisa Hanzawa)