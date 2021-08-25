Минобороны заключило более 40 контрактов на 500 млрд рублей на форуме "Армия"

По словам замглавы ведомства Алексея Криворучко, подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации Государственной программы вооружения

КУБИНКА /Московская область/, 24 августа. /ТАСС/. Минобороны РФ заключило более 40 госконтрактов на поставку более чем 1,3 тыс. образцов вооружения и техники на сумму свыше 500 млрд рублей в ходе Международного военно-технического форума "Армия-2021". Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко по итогам подписания контрактов.

"Сегодня вручены четыре и подписан 41 государственный контракт с 27 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 500 млрд рублей", - сказал Криворучко.

По его словам, подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации Государственной программы вооружения. "В результате выполнения этих государственных контрактов ВС РФ пополнятся более чем 1 300 новыми образцами техники, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники", - заключил замминистра.

Форум "Армия-2021" проходит в выставочном центре "Патриот" с 22 по 28 августа.