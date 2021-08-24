Войти
Lenta.ru

Доктор военных наук назвал причину возгорания истребителя МиГ-29

573
0
0
Источник изображения: Фото: MOD Russia / Globallookpress

Истребители МиГ-29 летают с 1980-х годов, а сейчас выпускаются все более совершенные модификации. Они по-прежнему выполняют боевые задачи и активно экспортируются во многие страны мира, не вызывая нареканий. Об этом «Ленте.ру» рассказал доктор военных наук Константин Сивков.

Российский истребитель МиГ-29 сгорел в Астраханской области во время планово-ремонтных работ. Самолет проходил плановую проверку в войсковой части в Наримановском районе. Воздушное судно выгорело полностью, никто не пострадал.

[h2]Причины возгораний

[/h2]

«Истребитель Миг-29 существует с начала 1980-х годов, то есть вот уже 40 лет, постоянно выпускаются его более совершенные модификации. Так что проблема здесь совсем не в самолете, а техническом обеспечении, системах ремонта. Вероятно, в данном случае мы говорим о том, что ремонт выполняли неквалифицированные сотрудники, не соблюдавшие правил пожарной безопасности», — предположил Сивков.

18 августа в Астраханской области потерпел крушение еще один МиГ-29. Выполнявший учебный полет самолет упал в безлюдном месте, пилот погиб. По мнению доктора военных наук, рассматривать два случая вместе не стоит, поскольку речь не идет о внутренних неполадках в системе истребителя.

«Полагаю, имела место либо проблема с техникой, то есть самолет просто не подготовили к полету, либо вина лежит на самом пилоте, это необходимо изучить. В последнем же случае нет места даже для таких предположений — истребитель стоял на месте, на земле, проводилось техническое обслуживание. Пожар устроили сами люди в результате собственной некомпетентности. Так что это либо вина личного состава, либо преднамеренная диверсия. Необходимо разобраться. А в самом Миг-29 никаких проблем нет — он везде экспортируется, летает, совершает боевые действия без каких-либо нареканий», — резюмировал Сивков.

Ранее заслуженный военный летчик России Владимир Попов среди возможных причин крушения истребителя МиГ-29 указал на непростые метеоусловия, которые могли возникнуть из-за близости гор Дагестана и Каспийского моря. В частности, он не исключил попадание самолета в грозовую облачность.


Наталия Белова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-29
Проекты
Военные учения
Похожие новости
03.02.2021
Балтийский доспех: Санкт-Петербург закроет мобильный зенитный купол
23.12.2016
Детали крупнейшего российско-сербского оружейного контракта
16.06.2016
Объединённая система ПВО Армении и России: аргументы против пропаганды
24.03.2015
Атака на русских в 3D
17.01.2012
Беларусь закупит "летающие парты" для будущих боевых пилотов
31.03.2009
Армия получит новое оружие. Какое, зачем и за сколько?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.08 15:01
  • 343
Стоящая на вооружении российской армии бронетехника отлично себя проявляет, нужды в переходе на новое поколение нет - Борисов
  • 24.08 14:59
  • 1
В ФСВТС заявили о планах экспортировать "Армату"
  • 24.08 14:55
  • 2
"Армия-2021": Демонстрация серьезного оружия и заключение крупных контрактов
  • 24.08 14:54
  • 222
Разработчик: модернизированный "Спрут" для ВДВ получил цифровую систему управления огнем
  • 24.08 14:47
  • 53
Непарадные мысли на главном параде ВМФ
  • 24.08 13:49
  • 3
Daily Mail (Великобритания): как элитное подразделение САС провело драматическую операцию по спасению своих товарищей в Кандагаре
  • 24.08 13:10
  • 16
Российская «Молния» заставит американскую ПВО «захлебнуться»
  • 24.08 12:47
  • 118
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 24.08 12:41
  • 5
Контракт на поставку Турции новой партии С-400 планируется подписать в ближайшее время
  • 24.08 10:11
  • 2254
Как насчёт юмористического раздела?
  • 24.08 09:58
  • 1
Спецслужбы получают серийный автомат для подводной стрельбы - "Ростех"
  • 24.08 09:40
  • 45
Ил-112В впервые совершил перелет в Жуковский
  • 24.08 08:20
  • 2
Вице-премьер Борисов сообщил о серийном производстве системы ПВО С-500
  • 24.08 08:13
  • 8
Ученый назвал способ превратить Марс во вторую Землю
  • 24.08 08:06
  • 120
Jyllands-Posten (Дания): дрон против танка. Кто выиграет войну будущего?