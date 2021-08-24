Доктор военных наук назвал причину возгорания истребителя МиГ-29

Истребители МиГ-29 летают с 1980-х годов, а сейчас выпускаются все более совершенные модификации. Они по-прежнему выполняют боевые задачи и активно экспортируются во многие страны мира, не вызывая нареканий. Об этом «Ленте.ру» рассказал доктор военных наук Константин Сивков.

Российский истребитель МиГ-29 сгорел в Астраханской области во время планово-ремонтных работ. Самолет проходил плановую проверку в войсковой части в Наримановском районе. Воздушное судно выгорело полностью, никто не пострадал.

[h2]Причины возгораний

[/h2]

«Истребитель Миг-29 существует с начала 1980-х годов, то есть вот уже 40 лет, постоянно выпускаются его более совершенные модификации. Так что проблема здесь совсем не в самолете, а техническом обеспечении, системах ремонта. Вероятно, в данном случае мы говорим о том, что ремонт выполняли неквалифицированные сотрудники, не соблюдавшие правил пожарной безопасности», — предположил Сивков.

18 августа в Астраханской области потерпел крушение еще один МиГ-29. Выполнявший учебный полет самолет упал в безлюдном месте, пилот погиб. По мнению доктора военных наук, рассматривать два случая вместе не стоит, поскольку речь не идет о внутренних неполадках в системе истребителя.

«Полагаю, имела место либо проблема с техникой, то есть самолет просто не подготовили к полету, либо вина лежит на самом пилоте, это необходимо изучить. В последнем же случае нет места даже для таких предположений — истребитель стоял на месте, на земле, проводилось техническое обслуживание. Пожар устроили сами люди в результате собственной некомпетентности. Так что это либо вина личного состава, либо преднамеренная диверсия. Необходимо разобраться. А в самом Миг-29 никаких проблем нет — он везде экспортируется, летает, совершает боевые действия без каких-либо нареканий», — резюмировал Сивков.

Ранее заслуженный военный летчик России Владимир Попов среди возможных причин крушения истребителя МиГ-29 указал на непростые метеоусловия, которые могли возникнуть из-за близости гор Дагестана и Каспийского моря. В частности, он не исключил попадание самолета в грозовую облачность.

Наталия Белова