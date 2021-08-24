"Ростех" в конце 2021 года начнет производить плавающие бронетранспортеры БТ-3Ф

КУБИНКА (Московская обл.), 23 авг - РИА Новости. Производство новейших плавающих бронетранспортеров БТ-3Ф планируется начать в конце 2021 года, заявил в интервью РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха" Бекхан Оздоев.

"Бронетранспортер БТ-3Ф находится на заключительном этапе испытаний, они завершены уже на 95%. Машина прошла проверку в морских условиях, стрельбовые, ходовые испытания и другие. К концу текущего года "Высокоточные комплексы" смогут приступить к организации производства изделия", - сказал Оздоев.

Новый плавающий гусеничный бронетранспортер БТ-3Ф впервые был представлен на форуме "Армия-2016". Он может передвигаться по воде и десантироваться с транспортных самолетов. Экипаж БТ-3Ф составляет три человека, при этом бронетранспортер берет на борт до 14 десантников.

На крыше боевой машины установлен дистанционно управляемый боевой модуль с пулеметом калибра 7,62 миллиметра с тепловизионным прицелом и лазерным дальномером. Дизельный двигатель мощностью 500 лошадиных сил позволяет на суше развивать скорость до 70 километров в час, а на плаву - до 10 километров в час.

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