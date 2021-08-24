Бекхан Оздоев: "Панцирь-СМ" защитит от дронов и ракет на десятилетия

Одна из наиболее масштабных оружейных выставок России и Европы – форум "Армия-2021" – стартовала в подмосковной Кубинке. Внушительную часть экспозиции занимают разработки военных предприятий Ростеха. Индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев рассказал в интервью корреспонденту РИА Новости Ивану Сураеву о представляемых на "Армии" новинках военной техники, статусе многих перспективных оружейных проектов и диверсификации производства на оборонных предприятиях Ростеха.

– Бекхан Ибрагимович, какие новинки представят предприятия кластера вооружений Ростеха на выставке "Армия-2021"?

– Кластер создает средства ПВО, бронетехнику, стрелковое оружие, боеприпасы и многое другое. На форум мы привезли все самое интересное.

Отдельно отмечу наши новые разработки в области беспилотных технологий. "Вертолеты России" представляют беспилотник БАС-200. Он может нести коммерческую нагрузку массой до 50 килограммов со скоростью до 160 км/ч. Возможности его применения широкие: мониторинг местности, доставка грузов, выполнение поисково-спасательных и сельскохозяйственных работ. Кстати, сейчас с участием этого БЛА мы запускаем пилотный проект с "Почтой России" по доставке грузов на труднодоступных территориях.

Впервые покажем также несколько новинок в области стрелковых вооружений. Например, пистолет-пулемет Калашникова ППК-20 с укороченным стволом.

В линейке боеприпасов демонстрируем новые управляемые противотанковые ракеты, которые могут пробивать за динамической защитой броню толщиной до 110 сантиметров. Дальность их полета составляет беспрецедентные 10 километров, добавлена возможность использования с вертолетов.

Это лишь маленькая часть примеров из более чем 1000 образцов, в том числе порядка 50 новинок, которые мы покажем на "Армии".

– Планируется ли в ближайшем будущем включать "новые" оборонные предприятия в кластер вооружений Ростеха и если да, то какие?

– Такие решения принимаем не мы, а государство. Как правило, передача активов происходит, когда необходимо их оздоровление. Так было с "тяжелыми" активами вроде "Тракторных заводов" или УВЗ, которые имели огромные долги – десятки миллиардов рублей. У нас разработаны механизмы стабилизации таких компаний, вывода их на прибыльность, в том числе с помощью частных инвесторов. Если государство поручит нам взять под крыло еще какие-то компании, мы эту задачу выполним.

Если говорить о покупке активов, то мы всегда смотрим, что это дает корпорации. Интерес представляет не материально-техническая база, она быстро обесценивается, а специалисты, технологии, прорывные идеи. То есть то, что сможет обеспечить развитие оборонно-промышленного комплекса и создание современных конкурентных продуктов.

– Какие ключевые НИР и ОКР, над которыми работают/собираются открыть предприятия оружейного кластера Ростеха, планируется включить в новую госпрограмму вооружений на 2024-2033 годы?

– Госпрограмму формирует министерство обороны совместно с другими силовыми ведомствами. Она нацелена на обеспечение армии передовыми образцами военной и специальной техники. Среди приоритетов – средства радиоэлектронной борьбы, беспилотники, бронетехника, авиация нового поколения, системы связи, разведки и управления, высокоточное оружие и средства борьбы с ним и многое другое. В большинстве этих сегментов наши предприятия являются признанными лидерами.

Конечно, мы не ждем решений сверху и выходим со своими инициативами. К примеру, НПО "СПЛАВ" подготовило более ста предложений в новую госпрограмму вооружений в интересах всех родов и видов войск. Наше НПО "Базальт" разработало предложения по НИОКР в части авиационно-бомбовых средств поражения, средств ближнего боя, в частности гранатометов, минометно-артиллерийских выстрелов. Это и разработка новых изделий, и модернизация существующих. Многие разработки мы ведем в инициативном порядке. На НИОКР мы тратим на уровне крупнейших мировых промышленных корпораций – порядка 5-7% выручки. Финальное решение о востребованности той или иной продукции, конечно, всегда принимает наш основной заказчик.

– Справляются ли оружейные предприятия Ростеха с поставленными руководством корпорации и страны задачами по диверсификации производства? Над какими перспективными "гражданскими" проектами, в том числе техникой по борьбе с COVID-19, заняты сегодня предприятия подведомственного вам кластера?

– Сейчас доля гражданской продукции на предприятиях Ростеха составляет почти 34%. Мы стремимся достичь паритета между военной и гражданской выручкой уже к 2025 году – на пять лет раньше сроков, установленных президентом. Во-первых, это вопрос стабильности и развития наших предприятий в условиях цикличности ГОЗ. Во-вторых, предприятия "оборонки" обладают мощнейшим ресурсом для решения задач в рамках государственных нацпроектов в сфере образования, здравоохранения, транспортной доступности, строительства, цифровых технологий и так далее. Как говорится, кто, если не мы?

Приведу несколько примеров. НПО "СПЛАВ" – крупнейший производитель реактивных систем залпового огня – активно занимается разработками в сфере медицины. В частности, сейчас предприятие регистрирует высокотехнологичное оборудование для донорских операций – комплекс поддержания жизнедеятельности донорских органов. КРЭТ, поставляющий армии бортовое оборудование и системы РЭБ, производит реанимационное оборудование, в частности, аппараты ИВЛ. "Позис", входящий в "Технодинамику", производит боеприпасы. Но гораздо больше он известен как крупнейший в России производитель холодильной техники – бытовой и профессиональной, в том числе для здравоохранения. Эта продукция успешно поставляется не только на внутренний рынок, но и за рубеж. Таких примеров очень много. Предприятия комплекса вооружений Ростеха также производят сельскохозяйственную технику, спецтехнику, бурильное оборудование, и многое другое.

Пандемия коронавируса, кстати, стала для нас окном возможностей. Мы в два раза нарастили производство медицинской продукции – оборудования, лекарственных препаратов. Это аппараты ИВЛ, автоматизированные потоковые тепловизоры, системы контроля доступа с функцией замера температуры, оборудование для выявления коронавируса в воздухе, приборы для обеззараживания помещений и так далее. Кстати, на "Армии-2021" ряд образцов нашей техники обеспечивают безопасность гостей и участников.

– Завершены ли госиспытания ЗРПК "Панцирь-СМ"? Когда начнутся его поставки в войска?

– "Панцирь-СМ" в данный момент еще находится на стадии испытаний. Когда эти комплексы попадут в войска, они обеспечат вопрос воздушной безопасности на десятилетия вперед. Это современнейшая техника, которая способна бороться с ракетами и беспилотниками, легкобронированными наземными и даже надводными целями.

– Получило ли Специальное конструкторское бюро машиностроения (СКБМ) техзадание от Минобороны РФ на новую БМП "Манул", и если да, то в какие сроки планируется провести ее испытания?

– Работа над техническим заданием на "Манул" началась сразу после завершения прошлогоднего форума "Армия". В настоящее время облик этой машины продолжает формироваться. Уверен, что "Манул" ждет прекрасное будущее, и эта БМП станет платформой для установки различных перспективных комплексов вооружений. Это позволит создавать оригинальные машины под тактико-технические задачи разных заказчиков. В этом году на "Армии" будет представлена машина, оснащенная перспективным боевым модулем "Эпоха".

– На каком этапе находятся испытания плавающего бронетранспортера БТ-3Ф, когда ожидается начало его поставок в войска?

– Бронетранспортер БТ-3Ф находится на заключительном этапе испытаний, они завершены уже на 95%. Машина прошла проверку в морских условиях, стрельбовые, ходовые испытания и другие. К концу текущего года "Высокоточные комплексы" смогут приступить к организации производства изделия.

– Как проходят испытания снаряда для РСЗО с беспилотником на борту? Удалось ли специалистам "Сплава" преодолеть технические трудности, связанные с этим проектом?

– В настоящее время идет подготовка опытной партии снарядов к предварительным испытаниям. Никаких проблемных вопросов по этой разработке нет.

–Когда планируется завершить испытания новейшего гранатомета "Балкан" и начать поставки в войска?

– Государственные испытания гранатомета "Балкан" успешно завершены. Сейчас идут опытно-войсковые испытания. Мы готовы начать его серийное производство, как только гранатомет официально примут на вооружение.

– На каком этапе работы по созданию перспективного высокоточного снаряда калибра 152 мм, когда ожидается первый опытный образец? И в чем заключается его технологическое ноу-хау, которое планируется внедрить также и на боеприпасы других калибров?

– На данный момент разработан боекомплект выстрелов различного назначения для артиллерийского комплекса "Коалиция". Речь идет о широкой номенклатуре боеприпасов как основного, так и специального назначения. Все опытные образцы выстрелов проходят предварительные испытания.

Что касается ноу-хау перспективного боекомплекта, то его технологической фишкой является микроволновая система инициирования модульных метательных зарядов, входящих в состав выстрелов.

– А когда планируется начать серийные поставки в войска новейшего самоходного орудия "Лотос"?

– Сейчас перспективная самоходка "Лотос" проходит предварительные испытания на полигонах. В июне этого года САО было представлено руководству Министерства обороны России. Оценки были высокие. Отмечу, "Лотос" уже успешно прошел почти половину стационарных, стрельбовых, специальных и эргономических испытаний. Среди них, например, проверка максимальной дальности и кучности стрельбы, проверка кучности стрельбы по щиту на дальности прямого выстрела, проверка применимости 120-мм выстрелов основного и специального назначения, определение расходов топлива и масла на 100 километров пути, пробег на полную выработку топлива и другие.

За период испытаний "Лотос" уже произвел более 250 выстрелов и проехал почти 900 километров. После прохождения предварительных испытаний будет проведена доработка, затем орудие направят на государственные испытания. Оценки экспертов касательно самоходки весьма позитивные. Где будет производиться машина, и когда она начнет выпускаться, будет решать Минобороны РФ.

– Как идет работа над третьим поколением экипировки солдата будущего "Соратник"? Сформированы ли технические требования для экипировки четвертого поколения? Какие принципиально новые технологии и элементы будут в нее внедрены? Получил ли проект название?

– Минобороны еще в июле прошлого года анонсировало свои взгляды на экипировку "солдата будущего". Официальный старт работам пока не дан. Недавно в технополисе "Эра" прошло выездное заседание Военно-промышленной комиссии РФ с участием представителей десятков институтов и предприятий ОПК. Там обсуждались предложения. Некоторые предприятия представили свои инициативные разработки. Например, мы создаем интерактивный шлем-хамелеон, меняющий окраску в зависимости от окружающей среды. Концерн "Калашников" создал современную модульную разгрузочную систему для спецназа. Она позволяет адаптировать комплект под конкретную задачу: нарастить или уменьшить площадь, класс и массу бронезащиты, регулировать объем боекомплекта и снаряжения в зависимости от ситуации.

– Начались ли госиспытания новейшего российского снайперского комплекса "Уголек"?

– Опытно-конструкторская работа продолжается. Пройдены два этапа. На первом мы разработали и изготовили макетные образцы комплекса и его составных частей. Подобрали качественных соисполнителей. На втором этапе подготовлен полный комплект конструкторской документации. Сейчас идет изготовление опытных образцов для проведения предварительных испытаний. В августе текущего года планируем приступить к испытаниям оптических панкратических прицелов большой и средней кратности.