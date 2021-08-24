Талибы 20 лет спустя

От разрозненных банд – к военно-политической организации

Организационно-штатная структура радикального исламистского движения «Талибан» (запрещено в РФ) с 2001 года претерпела существенные изменения. Организация превратилась из сплоченной группы местных командиров ополчения в организованное политическое и военное движение.

ДОГОВОР САМ ПО СЕБЕ, ВОЙНА САМА ПО СЕБЕ

Поскольку в данный момент талибы официально контролируют более половины районов Афганистана, представляется возможным утверждать, что руководство движения уже не считает необходимым выполнять договоренности, заключенные с официальными представителями США в Катаре.

В феврале 2020 года стороны заключили соглашение, в котором было четко прописано, что «Талибан» обязуется уважать права человека и не допускать иностранных боевиков и наемников на подконтрольные ему территории. Однако недавние сообщения СМИ опровергают утверждения «Талибана» об отсутствии иностранных боевиков в Афганистане. Тысячи бойцов – в основном пакистанцев – сражаются под знаменем талибов.

Правозащитная организация Human Rights Watch сообщила, что боевики «Талибана» в Газни, Кандагаре и других афганских провинциях захватывают военнослужащих ВС ИРА, полицейских и гражданских лиц, подозреваемых в связях с афганским правительством. После чего казнят их без суда и следствия.

Подобные сообщения вызывают сомнения международных наблюдателей в том, имеет ли политический офис талибов в Дохе реальное влияние на командиров боевиков и лиц, реально принимающих решения на подконтрольных талибам территориях.

Официальный представитель «Талибана» Забиулла Муджахид утверждает, что при нынешней организационной структуре Комиссия по политическим вопросам в Дохе не имеет прямого контроля над боевиками, захватившими обширные территории в последние месяцы. По его словам, политический офис в Дохе представляет лишь одно из почти двух десятков комиссий и представительств, которые служат своего рода кабинетом министров при верховном лидере талибов Маулави Хайбатулле Ахунзаде.

КТО РЕАЛЬНО РУКОВОДИТ БОЕВИКАМИ

Согласно информации, предоставленной Муджахидом региональной редакции Радио «Свобода», отдельная ветвь в структуре руководства «Талибана» – Комиссия по военным вопросам – контролирует всю военную иерархию движения вплоть до уровня провинций и округов. Ахунзаде, по его словам, является «высшим авторитетом» талибов по религиозным, политическим и военным вопросам и имеет в подчинении трех заместителей. Заместитель Ахунзаде по политическим вопросам Абдул Гани Барадар возглавляет Комиссию по политическим вопросам и переговорную группу талибов в Дохе.

По информации СМИ, заместитель руководителя южных провинций мулла Мохаммад Якуб, сын покойного основателя «Талибана» муллы Омара, также руководит наступательными операциями талибов. Заместитель по восточным провинциям Сираджаддин Хаккани одновременно является главой базирующейся в Пакистане террористической сети «Хаккани» (запрещена в РФ). Военная организация талибов находится в ведении Комиссии по военным вопросам, в которой Якуб и Хаккани занимают доминирующие позиции. Каждый командир районного уровня подчиняется командованию на уровне провинций. По словам Муджахида, существует семь региональных групп, каждая из которых отвечает как минимум за три командования провинций.

Эти региональные группы контролируют два заместителя руководителя Комиссии по военным вопросам. Один из них отвечает за 21 провинцию в «западной зоне» талибов. Другой курирует командование в 13 провинциях «восточной зоны». Также известно, что Комиссия по военным вопросам отвечает за подбор кадров, назначения и дальнейший контроль над всеми командующими провинций и округов.

РАСКОЛ И ЕГО ПРЕОДОЛЕНИЕ

Талибы разделились на конкурирующие фракции после смерти муллы Омара в 2013 году. Ключевые изменения в руководстве произошли в момент раскола. Эти разногласия являются продолжением длительной борьбы за власть между пуштунскими племенными объединениями.

После смерти основателя движения одна сторона поддержала сына Омара Якуба как его преемника. В данный момент у него есть последователи в западном и южном Афганистане. Подтверждено, что он занимал руководящие должности в высшем консультативном и директивном совете талибов, известном как Кветта Шура.

На другой стороне оказались командиры талибов в восточном Афганистане и Пакистане, связанные с сетью «Хаккани», которая, в свою очередь, имеет прочные связи с руководящими советами Пешавар Шура на северо-западе Пакистана и Миран Шах Шура в племенных районах Северного Вазиристана.

Впоследствии с целью сгладить фракционные разногласия руководство «Талибана» преобразовало командную структуру организации, создав более сплоченное военно-политическое движение. В результате боевики смогли взять под свой контроль больше территорий.

Для этого была создана система теневого управления «Талибаном» – шаг, который позволил полевым командирам из различных фракций назначать «должностных лиц» теневого правительства на подконтрольных территориях. Этот теневой принцип имел несистематизированный характер. Тем не менее были выработаны правила, определяемые приоритетами отдельных командиров – как в верхушке организации, так и на местах.

Сегодня один из ключевых вопросов, влияющих на будущее Афганистана, заключается в том, сможет ли «Талибан» сохранить нынешнюю организационно-штатную структуру. Будет ли она укрепляться или децентрализоваться. И выйдет ли она с регионального на общенациональный уровень.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ СИЛЫ И СРЕДСТВА

По официальным оценкам, «Талибан» значительно превосходит силы национальной безопасности Афганистана численно, но уступает им технологически. Однако аналитики предупреждают, что это может не соответствовать действительности.

Если рассматривать войска Министерства обороны и полицию Министерства внутренних дел, цифры говорят о том, что численность правительственных сил как минимум в три раза превосходит предполагаемое количество активных боевиков «Талибана». Специальный генеральный инспектор США по восстановлению Афганистана (SIGAR) сообщил в своем последнем отчете Конгрессу, что общая численность Афганских национальных сил безопасности, включая армию, спецназ, военно-воздушные силы, полицию и офицеров разведки, составляет около 307 тыс. человек.

Несмотря на вывод сил международной коалиции, Афганистан продолжает получать материально-техническую помощь со стороны США, которые в совокупности потратили около 83 млрд долл. на создание, оснащение и обучение афганских сил безопасности после свержения режима талибов в конце 2001 года.

Военнослужащие афганской армии получили от США бронетехнику, самолеты и многоцелевые вертолеты, артиллерию, штурмовые винтовки, приборы ночного видения и беспилотные летательные аппараты. SIGAR подтверждает, что на вооружении афганских ВС находятся 167 воздушных судов, включая боевые вертолеты.

Однако вооружение, поставляемое в Кабул в течение последних двух десятилетий, и то, что теперь на практике применяется в боевых действиях, – две разные вещи. Полная информация о текущем состоянии фактического афганского арсенала засекречена. Но неофициальные данные говорят, что многое из того, что было доставлено афганскому правительству и проправительственным ополченцам, либо уже не функционирует, либо попало в руки боевиков «Талибана».

ЧЕМ РАСПОЛАГАЮТ БОЕВИКИ

Анализ фотоматериалов позволяет говорить о том, что арсенал талибов уже сейчас включает штурмовые винтовки, бронемашины и приборы ночного видения западного производства. На вооружении боевиков также находится легкое стрелковое вооружение, наводнившее страну после афгано-советской войны 1980-х годов: советские автоматы АК-47, реактивные гранатометы и минометы. В то же время талибы с переменным успехом пытаются применять зенитное и противотанковое оружие.

Небольшие ракеты, террористы-смертники и самодельные взрывные устройства являются одними из самых смертоносных видов оружия, используемых талибами. Черный рынок также является богатым источником оружия для боевиков. Известно, что химикаты для удобрений, привезенные из Пакистана, широко использовались талибами для изготовления взрывных устройств на юге и востоке Афганистана. Однако Исламабад отрицает обвинения Кабула в тайном снабжении афганских талибов оружием и оказании им иных видов поддержки.

КТО ВОЮЕТ ЗА ТАЛИБОВ

Некоторые западные аналитики считают, что «Талибан» больше не представляет собой пуштунское этнонационалистическое движение. И действительно, в отличие от 1990-х годов в данный момент в его рядах находятся тысячи боевиков непуштунского происхождения. Среди них велик процент этнических узбеков, таджиков и туркмен, которые являются гражданами Афганистана и официально состоят в движении. В последние годы «Талибан» глубоко вклинился в эти общины.

Среди тысяч иностранцев, сражающихся на стороне талибов, есть боевики из стран Ближнего Востока, которые являются частью террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в РФ), а также боевики из Пакистана и Центральной Азии. В недавнем отчете Группы аналитической поддержки и наблюдения за санкциями Совета Безопасности ООН сообщается, что из примерно 85 тыс. активных боевиков «Талибана» в Афганистане около 10 тыс. считаются иностранцами.

Таким образом, существует большая разница между нынешним «Талибаном» и организацией талибов до событий 11 сентября 2001 года. Однако, несмотря на изменение структуры, принципов управления и этнического состава движения, ряд признаков указывает на то, что его руководство по-прежнему пытается воссоздать исламский эмират и навязать афганскому народу радикальную форму законов шариата.

Об этом, в частности, свидетельствует нежелание руководства талибов разорвать связи с «Аль-Каидой», как того требуют соглашения в Дохе. Отношения между двумя группировками остаются тесными, так как основаны на идеологическом единстве, общей борьбе и смешанных браках.

НА СЕВЕРНОЙ ГРАНИЦЕ

Что касается недавнего захвата провинций на севере Афганистана, существуют неофициальные свидетельства того, что талибы назначили командира боевиков из Таджикистана возглавлять пять районов, недавно захваченных ими на таджикской границе. 25-летний командир, известный под псевдонимом Махди Арсалон, родился в селе Шербегиен в восточной части Раштской долины Таджикистана.

Арсалон и его боевики известны в Афганистане как «таджикские талибы». На самом деле они являются членами «Джамаат Ансаруллах» – экстремистской группировки, основанной десять лет назад бывшим командиром таджикской оппозиции с целью свержения правительства в Душанбе. «Джамаат Ансаруллах» признана в Таджикистане террористической организацией.

На данный момент также имеется неофициальная информация о присутствии в северо-западных районах Афганистана узбекских боевиков, связанных с запрещенным Исламским движением Узбекистана (ИДУ).

Губернатор афганской провинции Бадгис Хосамуддин Шамс сообщил таджикской новостной службе Радио «Свобода», что узбекские боевики руководят войной талибов в некоторых частях на севере и на западе страны. Шамс заявил, что семьи около 80 узбекских боевиков прибыли в провинцию Бадгис из Пакистана в 2018 году и в настоящее время дислоцируются в районе Бала-Мургаб.

По его словам, большинство узбекских талибов – потомки боевиков ИДУ, бежавших в Пакистан в конце 2001 года, после того как годом ранее они оказывали талибам поддержку в борьбе с Северным альянсом в провинции Тахар.

Северные соседи Афганистана обеспокоены тем, что боевики из Центральной Азии в конечном итоге попытаются вернуться на родину с целью начать мятеж. Похоже, талибы используют их потому, что в настоящий момент у них объективно не хватает кадров для управления всеми территориями, которые они захватили.

С большой вероятностью «Талибан» продолжит отрицать присутствие иностранных боевиков в своих рядах. Сообщения о том, что уйгурские боевики из Западного Китая используются талибами в северо-восточной афганской провинции Бадахшан, тревожат Пекин. Ведь в будущем Китай может сыграть ведущую роль в восстановлении Афганистана. Пока идет борьба за власть между афганским правительством и «Талибаном», власти Поднебесной заняли выжидательную позицию. Похоже, Пекин будет готов сотрудничать с любой стороной. Но присутствие в движении «Талибан» иностранных боевиков, особенно уйгуров, способно нанести существенный урон отношениям между талибами и Китаем в будущем. H

Самуил Положенчик

Самуил Аркадьевич Положенчик – военный эксперт.