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США поустрашают своих врагов

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Источник изображения: Фото: Rod Lamkey / Keystone Press Agency / globallookpress.com

США должны выявить такие передовые технологии, которые бы испугали врагов Соединенных Штатов, передает Defense News заявление министра Военно-воздушных сил (ВВС) страны Фрэнка Кендалла.

По его словам, у Пентагона «есть несколько вещей, которые еще не раскрыты широкой публике, и о которых я не могу говорить». В качестве примера министр привел «частично раскрытый» перспективный стратегический малозаметный бомбардировщик B-21 Raider.

«И есть еще несколько подобных, которые скоро появятся… Но я думаю, что мы должны постоянно помнить о других вещах, которые будут устрашать наших будущих врагов», — сказал Кендалл.

Секретарь ВВС добавил, что «уже довольно давно он был одержим Китаем и его военной модернизацией, а также тем, что это означает для США и безопасности».

Кендалл заметил, что является сторонником полного, а не частичного списания парка самолетов и беспилотников, что позволит высвободить средства на создание новой техники. «Просто исходя из чистой экономики, часто лучше избавиться от целого флота», — заметил министр.

В мае издание The Drive сообщило, что Фрэнк Кендалл, тогда — кандидат президента США Джо Байдена на пост министра ВВС, поддержал приобретение Пентагоном 145 единиц B-21 Raider. В том же месяце, как написало Breaking Defense, чиновник заявил, что ключом к снижению стоимости эксплуатации истребителей пятого поколения F-35 Lightning II является увеличение их количества.


Иван Потапов

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