В США назвали способ удешевить F-35

Фрэнк Кендалл, кандидат президента США Джо Байдена на пост министра Военно-воздушных сил (ВВС), назвал способ удешевить стоимость эксплуатации истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, пишет Breaking Defense.

«Ключом к снижению стоимости воздушного флота является увеличение количества [самолетов]», — заявил Кендалл. По его словам, «существует очень сильная корреляция между размером флота и стоимостью его содержания».

По мнению кандидата на должность министра ВВС США, в Пентагоне следует обратить внимание на «снижение затрат и поддержание разумных темпов закупок» программы F-35 Lightning II.

В мае Кендалл подтвердил, что поддерживает приобретение Пентагоном 145 стратегических малозаметных бомбардировщиков B-21 Raider.

В том же месяце Air Force Magazine сообщил, что по итогам 2020 фискального года F-35A Lightning II оказался самым боеспособным истребителем ВВС США.

Иван Потапов