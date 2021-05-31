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В США назвали способ удешевить F-35

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Источник изображения: Фото: Staff Sgt. Cory D. Payne / U.S. Air Force / Reuters

Фрэнк Кендалл, кандидат президента США Джо Байдена на пост министра Военно-воздушных сил (ВВС), назвал способ удешевить стоимость эксплуатации истребителей пятого поколения F-35 Lightning II, пишет Breaking Defense.

«Ключом к снижению стоимости воздушного флота является увеличение количества [самолетов]», — заявил Кендалл. По его словам, «существует очень сильная корреляция между размером флота и стоимостью его содержания».

По мнению кандидата на должность министра ВВС США, в Пентагоне следует обратить внимание на «снижение затрат и поддержание разумных темпов закупок» программы F-35 Lightning II.

В мае Кендалл подтвердил, что поддерживает приобретение Пентагоном 145 стратегических малозаметных бомбардировщиков B-21 Raider.

В том же месяце Air Force Magazine сообщил, что по итогам 2020 фискального года F-35A Lightning II оказался самым боеспособным истребителем ВВС США.


Иван Потапов

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Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-21
F-35
F-35A
Проекты
2020-й год
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