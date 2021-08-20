Раскрыты задачи T-14 «Армата» в российской армии

Танки Т-14 «Армата» будут применяться для отработки и совершенствования тактики боевого применения. Задачи новых танков в российской армии ТАСС раскрыл член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Российской Федерации Михаил Осыко.

По его словам, на новых танках «будет отрабатываться и совершенствоваться тактика боевого применения, потому что это концептуально другая машина».

Член коллегии ВПК назвал иностранных конкурентов Т-14 «Армата». Ими стали танки M1 Abrams, Leclerc, Leopard 2, Merkava и Challenger 2. «Есть теоретические оценки, а есть практические. Без примеров непосредственного участия машин в боестолкновениях об их превосходстве говорить уверенно было бы неправильно», — добавил Осыко.

В августе замминистра обороны Алексей Криворучко заявил, что до конца текущего года российская армия получит сразу 20 танков Т-14 «Армата».

В мае журнал The National Interest назвал пять лучших российских вооружений на параде Победы в Москве 9 мая: семейство «Армата» из основного боевого танка Т-14 и тяжелой БМП Т-15, межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 «Ярс», беспилотный боевой наземный аппарат «Уран-9», гиперзвуковая ракета «Кинжал», установленная на модернизированный истребитель МиГ-31К, и комплекс С-400 «Триумф».

Иван Потапов