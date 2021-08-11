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Россия получит сразу 20 танков Т-14 «Армата»

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Источник изображения: Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

До конца текущего года российская армия получит сразу 20 танков Т-14 «Армата», передает ТАСС заявление замминистра обороны Алексея Криворучко, сделанное в ходе единого дня приемки военной продукции.

По его словам, в текущем году в войска также поступят 65 серийных танков Т-90М «Прорыв», 18 разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов среднего и тяжелого классов и бригадный комплект оперативно-тактического комплекса «Искандер-М».

Криворучко подтвердил, что госиспытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» завершатся в текущем году.

По словам командира 13-й ракетной дивизии генерал-майора Андрея Черевко, в текущем году предусмотрено завершение постановки на боевое дежурство первого ракетного полка с комплексом «Авангард». Второй такой же ракетный полк должен встать на дежурство, согласно РИА Новости, в 2023 году.

В мае журнал The National Interest назвал пять лучших российских вооружений на параде Победы в Москве 9 мая: семейство «Армата» из основного боевого танка Т-14 и тяжелой БМП Т-15, межконтинентальная баллистическая ракета РС-24 «Ярс», беспилотный боевой наземный аппарат «Уран-9», гиперзвуковая ракета «Кинжал», установленная на модернизированный истребитель МиГ-31К, и комплекс С-400 «Триумф».


Иван Потапов

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Страны
Россия
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