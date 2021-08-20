Россия посылает грозный сигнал внешнему миру: грядет мощное возрождение военно-морского флота (Синьхуа, Китай)

Еще в 2012 году Владимир Путин дал понять, что Россия намерена вернуть статус великой державы. Сейчас она активно развивает военно-морской флот, и ее планы по-настоящему амбициозны, пишет «Синьхуа». Вдобавок никто не отменяет угрозу со стороны Запада, которая с каждым годом становится все серьезнее.

В последние годы внутренние и внешние факторы, такие как реформа по "обновлению облика" российской армии и противостояние давлению Запада, дают мощный толчок к возрождению российского военно-морского флота. Некоторые эксперты заявляют, что в последние месяцы в России наблюдается высокая активность в сфере военно-морского флота. Таким образом страна посылает решительный сигнал внешнему миру о том, что планирует его возродить.

Причины ускорения развития флота

Россия омывается водами 12 морей и одного моря-озера, протяженность береговой линии составляет 38 тысяч километров. Наличие у страны столь обширной морской территории обусловлено сложной международной обстановкой с точки зрения политики и военного дела, а также историческим контекстом. Это и является одной из причин, по которой Россия пытается ускорить развитие своих военно-морских сил.

После украинского кризиса произошло стремительное ухудшение российско-американских отношений и усиление военного противостояния между Россией и НАТО. Опираясь на свое доминирующее положение в Атлантическом регионе, НАТО задействует морские и воздушные силы для патрулирования и разведки в Средиземном и Черном морях и регулярно проводит военно-морские учения вблизи границы российских территориальных вод, тем самым оказывая давление на Россию. В рамках данных учений российский флот воспринимается в качестве потенциального противника, что представляет серьезную угрозу для России в Атлантическом океане. В связи с этим в 2015 и 2020 годах была выпущена "Морская доктрина Российской Федерации", где указано, что для противодействия военному давлению НАТО Россия должна поддерживать военное присутствие в Атлантическом океане, а также в Балтийском, Черном, Азовском и Средиземном морях. В "Доктрине" также определяются задачи пяти флотов, что говорит о решимости России защищать свои интересы и право голоса в океане.

После распада Советского Союза у российского военно-морского флота возникли трудности в поддержании военно-морской стратегии в плане масштабов и боеспособности. Программа, выдвинутая Владимиром Путиным во время избирательной кампании 2012 года, продемонстрировала его волю к восстановлению статуса России как великой державы. Можно сказать, что важным средством поддержания статуса великой державы является развитие военно-морского флота. В настоящее время Россия стремится создать мощный военно-морской флот, который будет способен защищать и расширять морские интересы страны в ключевых регионах мира.

Военная промышленность - одна из основных отраслей промышленности в России. Согласно отчету Стокгольмского института исследований проблем мира, с 2015 по 2019 год на экспорт вооружения из России приходилось 21% мирового экспорта вооружений, что меньше, чем у США (36%), но значительно больше, чем у Франции (7,9%). Ожидается, что в 2021 году экспорт российского вооружения и техники превысит 15 миллиардов долларов, что составит четвертую часть всех военных расходов страны. Стоит отметить, что экспорт российской военно-морской техники является относительно низким (около 6%). Чтобы изменить эту ситуацию, России необходимо ускорить разработку военно-морской техники.

Кроме того, Россия также инвестирует большое количество ресурсов на поддержание маршрутов Тихого, Средиземного, Балтийского и Черного морей, а также открытие арктических маршрутов с целью сохранения и укрепления жизненных артерий экономики.

Возрождение военно-морского флота набирает обороты

В последние месяцы ввиду внутренних и внешних факторов Россия предпринимает серьезные шаги в ускорении развития военно-морского флота. В условиях распространения коронавирусной инфекции и экономического спада страна продолжает строительство военно-морских кораблей и укрепление военно-морских сил, пытаясь вывести свой флот на новый уровень.

Во-первых, один за другим появляются новые корабли. 25 июня была передана на испытания стратегическая атомная подводная лодка "Белгород", способная нести шесть беспилотных подводных аппаратов типа "Посейдон". 7 мая на вооружение официально была принята многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885М "Ясень", которая может переносить гиперзвуковые ракеты "Циркон", а 1 июня атомная подводная лодка того же типа "Новосибирск" вышла в море для проведения испытаний. 31 мая передали на испытания стратегическую атомную подводную лодку "Князь Олег" проекта 955А "Борей", оснащенную установками для запуска межконтинентальных баллистических ракет "Булава" под водой. В конце июня завершились испытания дизель-электрической подводной лодки "Варшавянка" проекта "Магадан", несущей крылатые ракеты "Калибр-ПЛ".

Во-вторых, Россия регулярно проводит морские учения. 4 июня в Тихом океане прошли учения Agile Dagger-2021 с участием трети подводных лодок Тихоокеанского флота военно-морских сил США. В целях противодействия американским подводным лодкам, приближающимся к российским территориальным водам, 10 июня Министерство обороны России объявило, что направит более 20 надводных кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, а также 20 военных самолетов в воды в районе Гавайев в Тихом океане для проведения учений по формированию противоавианосных групп. С 28 июня по 10 июля в Черном море прошли военные учения НАТО Sea Breeze-2021. В учениях приняли участие около пяти тысяч военнослужащих, 32 корабля, 40 военных самолетов и 18 групп специальных операций и водолазных групп из 32 стран, они стали крупнейшими в истории этой серии учений. Россия ответила совместными учениями военно-морского флота и авиации в Черном и Средиземном морях. В них приняли участие большие десантные корабли "Орск" и "Саратов", подводные лодки "Колпино", оснащенные крылатыми ракетами, и истребители Су-30СМ, Су-24М, Су-27 и Су-34.

В-третьих, Россия имеет грандиозные планы на будущее. Согласно "Государственной программе вооружения на 2018-2027 годы" и последним сообщениям российской армии, подводные силы военно-морского флота пополнятся пятью усовершенствованными стратегическими атомными подводными лодками проекта "Борей-А". В рамках разрабатываемой "Государственной программы вооружений на 2024-2033 годы" планируется построить три новых авианосца, а также принять на вооружение подводный беспилотный аппарат с ядерной силовой установкой "Посейдон". К 2023 году запланирован спуск на воду универсального десантного корабля проекта 23900 с водоизмещением 25 тысяч тонн, а в 2022 году - сдача легкого фрегата-невидимки проекта 20386. Кроме того, ожидается модернизация кораблей, в настоящее время находящихся на вооружении.

Будущие перспективы развития

Планы развития военно-морского флота России можно назвать амбициозными и конкретными. Только постоянно совершенствуя способность справляться с внешними вызовами, можно действительно стать морской державой. С точки зрения тенденций развития можно выделить три аспекта.

Во-первых, постоянное повышение боеспособности в океане. В "Морской доктрине Российской Федерации" за 2020 год было определено направление развития шести основных регионов, включая Атлантический океан, Арктику, Тихий океан, Индийский океан, Каспийское море и Антарктику, которое охватывает акватории практически по всему миру, вплоть до Северного и Южного полюсов. Для реализации цели обретения статуса морской державы Россия должна постоянно совершенствовать свои возможности по переброске сил и ведению боевых действий в океане. Это воплощается в разработке авианосцев, новых универсальных десантных кораблей и атомных подводных лодок, как представлено в последней программе, и является важным средством геополитического противостояния России и Запада.

Во-вторых, продолжение разработки инновационных единиц вооружения и техники. В настоящее время военно-промышленный комплекс России занимается разработкой беспилотных подводных аппаратов, а также высокотехнологичного оборудования, которое сочетает в себе механизацию, информатизацию и интеллектуализацию, включая бортовые системы радиоэлектронной борьбы, ракеты морского базирования и стелс-технологии. Отсюда видно, что основным направлением усиления военно-морского флота России является повышение боеспособности в океане посредством внедрения передовых типов вооружения и техники.

Наконец, стандартизация военно-морских учений. Судя по последним совместным учениям военно-морского флота и авиации, а также по морской стратегии России, морские учения выходят за пределы территориальных вод страны. Исходя из этого, в ежегодных планах учений российского военно-морского флота может наблюдаться увеличение доли военных операций в океане, которые будут принимать разнонаправленный характер и охватывать различные меры реагирования на угрозы безопасности в море, включая противоавианосные операции, подводную разведку, патрулирование в целях устрашения, десантные операции и так далее.

Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что с начала этого года российский военно-морской флот продолжает наращивать свою мощь, не только давая отпор Западу, но и демонстрируя твердую решимость возродиться. Хотя на пути возрождения существуют проблемы, которые необходимо преодолеть, перспектива возвращения России статуса морской державы заслуживает внимания.