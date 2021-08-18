Учитель погибшего в Подмосковье летчика назвал причину катастрофы Ил-112В

Падение военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье могло произойти из-за резкого возгорания гидравлической системы, которое, в отличие от пожара в двигателе, потушить невозможно. Об этом «Ленте.ру» рассказал летчик-испытатель Магомед Толбоев. Он добавил, что объяснить, из-за чего именно произошло возгорание, на данный момент сложно — необходимо проведение работ на месте крушения.

Ранее в правоохранительных органах заявили, что крушение опытного образца Ил-112В могло произойти из-за технической неисправности воздушного судна или ошибки пилотирования. Также уточнялось, что экипаж мог допустить ошибку при заходе на посадку из-за усталости. Не исключается и версия с отказом техники, поскольку Ил-112В как опытный образец испытывался при избыточных нагрузках.

[h2]Единственное объяснение

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«Единственное, что могло там произойти — это возгорание гидравлической системы, а не двигателя. Двигатель можно легко потушить — выключил его, огонь ушел. Но когда горит гидросистема, это все. Ее не перебить ничем. Не знаю, из-за чего произошел пожар — я ведь там не был», — заметил Толбоев.

Он также рассказал «Ленте.ру», что погибший летчик-испытатель Николай Куимов, Герой России, был его учеником. Потому крушение самолета стало личной трагедией и для самого Толбоева.

«Я потерял ученика. Давно с ним летал. Колю мне жалко — великолепнейший летчик, с 1991 года были с ним вместе. Ангола, Алжир — сколько всего прошли. А свою судьбу знает один баран: быть постоянно стриженным и один раз зарезанным. Все остальные под богом ходят», — заключил он.

Опытный образец новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В потерпел крушение в Подмосковье 17 августа. Инцидент произошел во время тренировочного полета. Причины случившегося выясняются.

Наталия Белова