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Появилось видео с места крушения Ил-112В в Подмосковье

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Архивное фото Ил-112В
Архивное фото Ил-112В.
Источник изображения: militarynews.ru

В сети появилось видео с места падения опытного образца новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье. Соответствующий ролик на своей странице в Telegram опубликовало издание Baza.

На кадрах видны обломки воздушного судна на выжженной земле, клубы густого дыма и поваленные деревья.

Ил-112В разбился во время тренировочного полета у подмосковного аэродрома Кубинка. На борту самолета находились три члена экипажа: командир, летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Они погибли.

На данный момент рассматриваются две версии крушения, по одной из которых причиной могла стать техническая неисправность самолета, по другой — ошибка экипажа. По словам очевидцев, после падения самолет взорвался. Ил-112В полностью разрушен.

Также стало известно, что перед заходом на посадку произошел пожар в правом двигателе Ил-112В. Экипаж самолета пытался отключить его и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо. Уточняется, что пилоты допустили избыточный крен, и самолет потерял управление.


Варвара Кошечкина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-112
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