Разбился опытный образец военно-транспортного самолета самолета Ил-112В

17 августа 2021 года в Подмосковье в районе аэродрома Кубинка потерпел катастрофу первый и пока единственный летный опытный образец военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01, бортовой номер "01 желтый", регистрационный номер RF-41400). Погиб экипаж в составе трех человек во главе с командиром Героем России летчиком-испытателем Николаем Куимовым. Причиной катастрофы, видимо, стал пожар в правом двигателе ТВ7-117СТ.

Катастрофа первого летного опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01, бортовой номер "01 желтый", регистрационный номер RF-41400) в районе аэродрома Кубинка, 17.08.2021 (с) кадр из видео

Катастрофа опытного образца Ил-112В стала еще одним характерным эпизодом в истории этого злополучного долгостройного проекта российского авиастроения.

Напомним, что первый опытный образец легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01, регистрационный номер RF-41400) совершил первый полет на аэродроме ПАО "Воронежское акционерное самолётостроительное общество" (ВАСО, входит в состав ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация") в Воронеже 30 марта 2019 года. После этого летные испытания образца были остановлены на два года для доработок конструкции и уменьшения веса самолета, в результате чего второй полет первого прототипа Ил-112В состоялся только 30 марта 2021 года. С тех пор, по известным данным, прототип выполнил около 15 полетов по программе предварительнх испытаний.

По имеющейся неофициальной информации, испытательные полеты самолета неоднократно сопровождались различными отказами и проблемами с двигателями.

13 августа первый опытный экземпляр Ил-112В перелетел воронежского аэродрома ВАСО в Жуковский для участия в Международном военно-техническом форуме "Армия-2021", который пройдет 22-28 августа 2021 года в Кубинке. Как можно судить, нынешнее крушение произошло во время перелета борта из Жуковского в Кубинку, самолет упал в 1,5 км от полосы аэродрома Кубинка.

Также на ВАСО к настоящему времени построен опытный образец Ил-112В для статических испытаний (cерийный номер 01-02).

В январе 2018 года ВАСО сообщило о закладке в стапели еще двух летных опытных (предсерийных) образцов военно-транспортного самолета Ил-112В (предположительные серийные номера 01-03 и 01-04). В августе 2020 года Министерство обороны России подписало с ОАК контракт на поставку данных двух самолетов. Безусловно, теперь потребуется очередной пересмотр программы.

Как сообщило информационное агентство "Интерфакс", экипаж разбившегося в Подмосковье самолета Ил-112В допустил избыточный крен при заходе на посадку, как сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"После того как в правом двигателе начался пожар, экипаж попытался отключить его и совершить маневр захода на посадку по стандартной схеме с разворотом вправо. Для этого на правый борт был дан крен. Однако крен по какой-то причине оказался избыточным, а машина потеряла управление", - сказал собеседник агентства.

Самолет "свалился в штопор" и на большой скорости вошел носом в землю. Произошел взрыв горючего, добавил источник.

Он уточнил, что экипаж не смог удержать самолет на низкой высоте. "Пространства для манёвра и выравнивания не хватило"

Видео крушения: