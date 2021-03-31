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Второй полет первого опытного образца военно-транспортного самолета Ил-112В

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Как сообщило ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ПАО "ОАК"), 30 марта 2021 года продолжилась программа летных испытаний первого летного образца легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, построенного в рамках контракта с Министерством обороны России. Полет осуществлялся на аэродроме воронежского авиастроительного предприятия ПАО "ВАСО" (в составе ПАО "ОАК" Госкорпорации Ростех).

Первый опытный образец легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01, регистрационный номер RF-41400) во втором полете. Воронеж, 30.03.2021 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО "Ил", летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева.

В ходе полета проверялись режимы работы силовой установки, устойчивость и управляемость самолета, работа его основных систем. Полет продолжался около 30 минут и прошел в штатном режиме. По словам командира экипажа, полетное задание выполнено.

"С момента первого полета, в ходе которого были проверены основные аэродинамические характеристики, были доработаны все системы самолета и проведена работа по снижению веса воздушного судна, что позволило передать самолет на этап предварительных испытаний, проводимых совместно с Министерством обороны. Параллельно идет подготовка производства к серийному выпуску до 12 самолетов в год, что удовлетворит потребности Минобороны в военно-транспортных самолётах данного типа и обеспечит устойчивую загрузку предприятия", - заявил первый заместитель генерального директора ПАО "ОАК", управляющий директор ПАО "Ил" Сергей Ярковой.

Со стороны bmpd напомним, что первый опытный образец легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01, регистрационный номер RF-41400) совершил первый полет на аэродроме ПАО "Воронежское акционерное самолётостроительное общество" (ВАСО, входит в состав ПАО "ОАК") в Воронеже 30 марта 2019 года. После летные испытания образца были остановлены на два года для доработок конструкции и уменьшения веса самолета, в результате чего второй полет первого прототипа Ил-112В состоялся только теперь.

Также на ВАСО построен опытный образец Ил-112В для статических испытаний (cерийный номер 01-02).

В январе 2018 года ВАСО сообщило о закладке в стапели еще двух летных опытных (предсерийных) образцов военно-транспортного самолета Ил-112В (предположительные серийные номера 01-03 и 01-04). В августе 2020 года Министерство обороны России подписало с ОАК контракт на поставку данных двух самолетов.

В целом, видимо, программа Ил-112В будет долгостроем отечественного авиастроения.

Первый опытный образец легкого турбовинтового военно-транспортного самолета Ил-112В (серийный номер 01-01, регистрационный номер RF-41400) во втором полете. Воронеж, 30.03.2021 (с) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-112
Компании
ВАСО
Ил
Минoбороны РФ
ОАК
Проекты
2020-й год
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