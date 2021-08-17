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Интерфакс-АВН

Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет назвал Афганистан крупнейшим поражением НАТО с момента основания организации

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Боевики "Талибана"* в городе Газни
Боевики "Талибана"* в городе Газни.
Источник изображения: © AP Photo / Gulabuddin Amiri

Берлин. 16 августа. ИНТЕРФАКС - Кандидат в канцлеры ФРГ от Христианско-демократического союза ХДС Армин Лашет назвал захват талибами (террористическая организация "Талибан" запрещена в РФ) Афганистана поражением НАТО.

"Очевидно, что эта миссия международных сил не была успешной. Это крупнейшее поражение НАТО, которое организация пережила с момента основания. Это смена эпох, которая нас ждет", - сказал он журналистам в Берлине в понедельник.

Накануне талибы вошли в Кабул и заняли президентскую резиденцию, а затем объявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Германия
Проекты
NATO
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