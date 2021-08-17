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Naked Science

Итальянцы впервые вывели в море свой крупнейший современный боевой корабль

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Источник изображения: bmpd.livejournal.com

Построенный для итальянских ВМС универсальный десантный корабль Trieste впервые вышел в море для прохождения заводских ходовых испытаний. Его передадут флоту в 2022 году.

Италия вывела в море УДК L 9890 Trieste, который станет самым большим кораблем ее ВМС, превосходя в этом даже авианосец С 550 Cаvour.

На испытания корабль вышел с верфи объединения Fincantieri, расположенной в Мудджиано. Передача корабля флоту намечена на лето 2022 года. В составе итальянских ВМС он заменит C 551 Giuseppe Garibaldi — легкий авианосец, который был флагманом итальянского флота до того момента, пока в строй не вступил упомянутый выше Cаvour.

Trieste

Источник изображения: Giorgio Arra

Церемонию первой резки стали для универсального десантного корабля провели в Кастелламмаре-ди-Стабии 12 июля 2017 года. Официальная закладка состоялась 20 февраля 2018-го. На воду корабль спустили 25 мая 2019 года, а в январе прошлого года его отбуксировали для достройки на верфь в Мудджиано.

Trieste

Источник изображения: Giorgio Arra

Trieste имеет стандартное водоизмещение 25 816 тонн и полное водоизмещение около 33 тысяч тонн. Длина корабля (наибольшая) — 245 метров, ширина (наибольшая) — 47 метров. Скорость полного хода УДК составляет 25 узлов.

Trieste

Источник изображения: Giorgio Arra

УДК L 9890 Trieste имеет вместимость более 1000 человек, включая 600 десантников. На корабле могут на постоянной основе базироваться 12 крупных вертолетов типа AW101 и NH90 или группа из примерно 20 крупных и средних винтокрылых машин. Возможен вариант размещения от четырех до восьми истребителей пятого поколения F-35B и от четырех до девяти вертолетов.

Trieste

Источник изображения: WarshipCam

Универсальный десантный корабль — подкласс десантного корабля, который объединил большую часть функций, необходимых для высадки морской пехоты. Проблема координации действий разных десантных кораблей проявила себя во время Вьетнамской войны. Кроме того, боевые действия показали необходимость иметь штабные корабли, которые координировали бы десантные операции.

Россия не имеет таких единиц в составе Военно-морского флота: ранее заключенный контракт на поставку флоту УДК типа Mistral расторгли из-за политических противоречий в 2015 году.

Москва между тем не стала отказываться от своих планов: в прошлом году в Керчи заложили два универсальных десантных корабля российской разработки. Если ничего не изменится, первый из них введут в строй в 2028 году.

Напомним также, что в 2020-м США ввели в строй корабль USS Tripoli — второй УДК типа America. Сейчас это самые новые и совершенные универсальные десантные корабли в арсенале американских ВМС.

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Страны
Вьетнам
Италия
Россия
США
Продукция
AW-101
F-35B
NH90
Мистраль (Mistral)
Компании
Fincantieri
Проекты
2020-й год
USS America
Авианосец
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