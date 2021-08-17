The Wall Street Journal (США): новый российский истребитель посоревнуется с США в воздухе и на геополитической карте мира

Если Россия сможет довести до ума проект истребителя Checkmate, самолет может составить конкуренцию F-35 и оспорить стратегические рычаги влияния США, пишет The Wall Street Journal, предрекая Америке "геополитическую головную боль". Однако читатели газеты критически настроены по отношению к российской военной новинке.

Издание подчеркивает, что F-35, "самый совершенный самолет в арсенале США", пользуется спросом на международном уровне, обеспечивая Вашингтону стойкий оборонный экспорт. Россия же заявила о своем желании продавать Checkmate традиционным партнерам США - причем в несколько раз дешевле.

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Комментарии читателей

Mark James

Я рад, что Россия тоже тратит миллиарды долларов на хрупкие, ненадежные и ненужные платформы для истребителей, как и мы со своими F-22 и F-35.

Noah Wrubel

Если ОАЭ хотят несуществующих российских самолетов, пожалуйста. Они все равно приползут обратно, мы только выторгуем себе условия повыгоднее.

James Schumaker

Русские военные только гражданские самолеты мастера сбивать, но против ВВС США они не сдюжат. "Шах и мат" - отличный самолет, но только на бумаге. Вот бы еще кто-нибудь помог его русским построить… Жду не дождусь, как кто-нибудь из наших союзников купит у русских рабочий самолет - но надо запасаться терпением, это займет какое-то время. Затем один из истребителей таинственным образом окажется в наших руках, и там-то мы и выясним, что русские как всегда малость себя перехвалили. Мы уже видели этот фильм не раз, и концовка всегда одна и та же.

Jack Armstrong

Я помню советского пилота-перебежчика на МИГ-25 году этак в 1971. Все насчет этого самолета очень волновались: большие крылья, большой двигатель. А после дезертирства мы обнаружили, что он полностью стальной, и крылья с двигателем нужны, чтобы просто оторвать его от земли. Большой вес = малый радиус действия. А вообще многовато шумихи для самолета, который ни разу не летал.

Lyndon Bradish

Было время, когда и F-35 не летал, Джек.

Peter Svider

Рабочий самолет русские получат лет через 15. Все выделенные средства сожрет коррупция.

Stephen Berman

У США военный бюджет 778 миллиардов, а у России - 61,7. Даже Индия тратит больше чем Россия - 72,9 миллиардов. Так что я рассчитываю, что российские вооруженные силы будут значительно уступать нашим во всех отношениях. В очной битве наши вертолеты и самолеты "Шах и мат" одолеют. Разумеется, у нас отличная армия - пожалуй, лучшая в мире. Но такое чувство, что мы все же недополучаем своего за наши деньги.

Scott See

(Зевает). Новая мишень для F-22.

Uri Blumenthal

Обратите внимание, что сравнение по покупательной способности для стран вроде России и Китая, где материалы и рабочая сила несравнимо дешевле, бессмысленно. К тому же используется бесплатный (он же принудительный) труд. У русских самолетов всегда были отличные планеры - посмотрим, насколько удастся им электроника. Еще их продукция страдает низким качеством. Эти проблемы могут возникнуть и здесь.

Cecil Paterson

Это будет печальный день для Америки, когда русские построят самолет лучше нашего, но неожиданностью это никак не станет. Наши военные повернуты на толерантности, а их - совершенствуют свое оружие.

Brian Kearns

Этот самолет хуже F-35 по всем статьям, но у русских даже не него денег не хватит.

Bruce Anderson

Русские не делают ничего долговечного. Этот истребитель, даже если и взлетит, не выдержит против F-16 в прямом воздушном бою.

Georg Sisow

Просто симпатичный манекен. У русских нет ни технологий, ни инженеров, ни денег, чтобы построить современный истребитель. Вспомните Су-57. Просто более десяти лет после первого полета, а никто так и не видел его якобы фантастических возможностей в деле.

Mario R

Да, Су-57 строят коллекционными партиями по пять штук. Смешно! С этим будет то же самое. И что касается пятого поколения: что-то он не похож на самолет-невидимку!

Aleta Carper

Если заработает, у США могут быть проблемы. Но российская авиация редко справляется с заявленными целями. Еще они "славятся" своим некачественным обслуживанием и плохим контролем качества.

Edward Jarett

Прямо про их якобы гиперзвуковые аппараты. Много шума из ничего. Грустно, когда приходится хвастаться вещами, которые не можешь произвести.

Alex Zh

Объясните, кто сведущий, почему исторически русские так лидируют по передовым военным технологиям, хотя их экономика вполовину меньше немецкой? Они, что, тратят кучу денег на военные разработки? И почему тогда китайцы в военных технологиях отстают?

Stanley Brill

Cтарые кадры высококвалифицированных поколений советских инженеров уходят в прошлое. Новое поколение уже похуже. "Непобедимые" зенитные комплексы С-300 - С-500 уже простреливают израильтяне, и комплексы "Панцирь" тоже. В условном теоретическом противостоянии с США у России нет шансов. А флот совсем гниет.