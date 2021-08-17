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Министерство промышленности и торговли РФ

Правительство РФ запустило механизм господдержки проектов создания частных индустриальных парков и промышленных технопарков

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Правительство РФ
Правительство РФ.
Источник изображения: industry-hunter.com

Москва, 16 августа – Частные инвесторы смогут компенсировать до 50 процентов затрат на создание индустриального парка или промышленного технопарка. Соответствующее постановление подписано Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным.

«Создание новых современных производств невозможно без наличия в регионах площадок с подготовленной коммунальной, транспортной и технологической инфраструктурой. Решению данной задачи способствует создание индустриальных парков и промышленных технопарков, численность которых на сегодняшний день превышает 300 объектов. Вместе с тем, различные финансовые возможности регионов по инвестированию в долгосрочные инфраструктурные проекты привели к диспропорциям в наличии таких подготовленных площадок. В регионах с низким уровнем социально-экономического развития создано всего 2% индустриальных парков от общего числа по стране. В 321 моногороде – около 10% парков. На геостратегических территориях - на Дальнем Востоке, в Арктической зоне, на Северном Кавказе и Крыму создано 17% парков от общего числа. Запускаемый механизм поможет поддержать частные проекты на данных территориях и поможет снизить диспропорцию. Провести отбор первых проектов и предусмотреть средства государственной поддержки в федеральном бюджете планируется в 2022 году», - рассказал Министр промышленности и тор-говли Российской Федерации Денис Мантуров.

Согласно постановлению, предельный размер компенсации составит до 60 тыс. рублей за 1 кв. м общей площади зданий технопарка или до 15 млн рублей за 1 га территории индустриального парка. Компенсация осуществляется в течение 15-ти последовательных лет путем возврата инвестору части федеральных налогов (100% НДС, 100% федеральной части налога на прибыль, 100% акцизов на производство автомобилей легковых и мотоциклов) и 50% ввозных таможенных пошлин от деятельности предприятий – резидентов парка в федеральный бюджет.

Постановлением предусмотрена двухступенчатая система отбора. На первом этапе проект отбирается регионом по заданным параметрам (объем внебюджетных средств в развитие площадки, наличие проектно-сметной документации, соответствие объекта поддержки федеральным требованиям к паркам) и федеральный отбор (положительное заключение об отраслевых рисках парка исходя из окупаемости и рыночной устойчивости проектов его резидентов).

«Этот механизм напрямую увязан с поступающими в федеральный бюджет налогами и таможенными пошлинами от деятельности предприятий - резидентов парков. Иными словами, возможность получения инвестором средств субсидий напрямую зависит от эффективности деятельности управляющей компании парка. Если на построенную площадку пришли резиденты, начали промышленное производство и, соответственно, платят налоговые, таможенные платежи в федеральный бюджет, то инвестор получает возврат этих платежей резидентов в форме компенсации», - добавил Денис Мантуров.
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Страны
Россия
Персоны
Мантуров Денис
Проекты
Арктика
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