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ЦАМТО

Главное командование СВ проведет на "Армии-2021" круглый стол по развитию боевой экипировки военнослужащих

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В экипировке "Сотник" будут применены передовые технологии, к примеру активный экзоскелет.
В экипировке "Сотник" будут применены передовые технологии, к примеру активный экзоскелет.
Источник изображения: РИА Новости

ЦАМТО, 16 августа. В рамках научно-деловой программы МВТФ "Армия-2021" Главным командованием Сухопутных войск запланировано проведение открытого круглого стола по вопросам развития боевой экипировки военнослужащих.

Работа круглого стола "Боевая экипировка военнослужащих и дальнейшие пути ее совершенствования" позволит обсудить пути развития экипировки военнослужащих в направлениях повышения мобильности военнослужащего и снижения собственного веса экипировки. Кроме того, речь пойдет о разработках, которые позволят эффективнее решать боевые задачи.

Также представители Главного командования Сухопутных войск и вузов примут участие в мероприятиях научно-деловой программы Форума, проводимых другими органами военного управления, а также научными и образовательными организациями, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

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