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«Роскосмос» отказался обвинять США астронавта в сверлении дырки в «Союзе»

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Дмитрий Рогозин
Дмитрий Рогозин.
Источник изображения: Фото: Алексей Майшев/ РИА Новости

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отказался обвинять американского астронавта Серину Ауньон-Чэнселлор в сверлении дырки в корабле «Союз МС-09» при полете на МКС. Об этом он заявил в комментариях к записи помощника главы НАСА Кэти Лидерс в Twitter.

«Никто никогда ее не обвинял… Роскосмос никого не обвиняет. Мы не хотим неприятностей для нашего сотрудничества», — подчеркнул глава госкорпорации.

Он также добавил, что тщательное расследование исключило версию, что отверстие просверлили на Земле. Таким образом Рогозин отреагировал на вопрос о том, мог ли кто-то из работников повредить летательный аппарат до запуска и скрыть это.

Ранее, 13 августа, помощник главы НАСА по пилотируемым полетам Кэти Лидерс опровергла причастность американских астронавтов к появлению дыры в бытовом отсеке «Союза МС-09». ««Члены экипажа от НАСА выполняют свои миссии профессионально и честно. Я поддерживаю Серину и ее профессиональное поведение и я не нахожу это обвинение заслуживающим доверия», — отметила она.

В августе 2018 года стало известно об утечке воздуха на Международной космической станции (МКС), источником которой стало отверстие в «Союз МС-09», пристыковавшегося к станции в июне того же года. Визуальное исследование показало, что дыра появилась в результате преднамеренного воздействия сверла на обшивку корабля.


Марина Совина

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Страны
США
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Союз ПКК
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