НАСА опровергло причастность астронавтов из США к появлению дыры в «Союзе МС-09»

Помощник главы НАСА по пилотируемым полетам Кэти Лидерс опровергла причастность американских астронавтов к появлению дыры в бытовом отсеке «Союза МС-09». Об этом сообщает РИА Новости.

На пресс-конференции Лидерс спросили, как в НАСА относятся к обвинениям со стороны неназванных представителей «Роскосмоса» в том, что астронавты НАСА могли столкнуться с психологическими и медицинскими проблемами на Международной космической станции (МКС) и это могло побудить астронавта Серине Ауньон-Чанселлор просверлить отверстие в модуле «Союза».

«Члены экипажа от НАСА выполняют свои миссии профессионально и честно (…). Я поддерживаю Серину и ее профессиональное поведение и я не нахожу это обвинение заслуживающим доверия», — отметила Лидерс.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник в российской ракетно-космической отрасли сообщал, что «сверлил кто-то, не проходивший подготовку по устройству именно корабля "Союз МС"». Он уточнил, что «американцы отказались пройти полиграф, в отличие от российских космонавтов».

В августе 2018 года стало известно об утечке воздуха на МКС, источником которой стало отверстие в «Союзе МС-09», пристыковавшемся к станции в июне того же года. Визуальное исследование показало, что дыра появилась в результате преднамеренного воздействия сверла на обшивку корабля. Российским космонавтам удалось оперативно заделать отверстие, а в декабре — совершить выход в открытый космос для наружного обследования.

В декабре того же года российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев обследовали внешнюю поверхность пристыкованного к МКС корабля «Союз МС-09». Члены экипажа вскрыли теплоизоляцию и панель противометеоритной защиты в предполагаемом месте прорыва, откуда в августе произошла утечка воздуха, а также осмотрели и сфотографировали отверстие в бытовом отсеке.

Марина Совина