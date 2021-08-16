Войти
Lenta.ru

В НАСА раскрыли подробности образования дыры в российском «Союзе МС-09»

108
0
0
Источник изображения: Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Утверждения о том, что дыру в корпусе российского космического корабля «Союз МС-09» просверлила американский астронавт Серина Ауньен-Чэнселлор, бессмысленны. Подробности инцидента с образованием отверстия в корпусе «Союз МС-09» раскрывает ArsTechnica, ссылаясь на источник в НАСА.

Издание отмечает, что американскому космическому агентству было известно местоположение своих астронавтов в тот момент, когда на Международной космической станции (МКС) начало падать давление. «Ни один из американских астронавтов на станции не находился рядом с российским сегментом, к которому был пристыкован корабль "Союз". Официальные лица США безрезультатно делились этими данными с россиянами», — говорится в публикации.

В августе в НАСА заявили, что Ауньен-Чэнселлор не имеет отношения к появлению отверстия в «Союз МС-09».

В том же месяце ТАСС, ссылаясь на собственный источник, сообщил, что отверстие в бытовом отсеке «Союз МС-09» было просверлено в условиях невесомости человеком, не знакомым с устройством данного космического корабля. Собеседник уточнил, что «американцы отказались пройти полиграф, в отличие от российских космонавтов».

В августе 2018 года стало известно об утечке воздуха на МКС, источником которой стало отверстие в «Союз МС-09», пристыковавшегося к станции в июне того же года. Визуальное исследование показало, что дыра появилась в результате преднамеренного воздействия сверла на обшивку корабля. Российским космонавтам удалось оперативно заделать отверстие, а в декабре — совершить выход в открытый космос для наружного обследования.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
NASA
Проекты
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
05.11.2019
В США проведено успешное испытание системы спасения экипажа перспективного космического корабля Starliner
01.11.2019
NASA рассказало о первом пуске ракеты "Союз-2.1а" с экипажем для МКС
01.07.2019
Индикаторами невесомости нового экипажа МКС будут утенок Квака и робот Валли
11.03.2019
Эксперт: для появления в России компании уровня SpaceX понадобится пять-семь лет
15.05.2017
Эксперт: России необходимо уйти с МКС, создав замену вместе со странами БРИКС
19.01.2017
NASA планирует увеличить экипаж на МКС с трех до четырех человек
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.08 01:00
  • 59
Украина проработает достройку «Владимира Великого» за миллиард долларов
  • 16.08 00:23
  • 179
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 16.08 00:20
  • 20
Шойгу призвал избежать в России повторения экономической ситуации 90-х
  • 15.08 21:41
  • 8
Раскрыты характеристики российской замены украинского Ан-124
  • 15.08 19:34
  • 3
Eurasianet (США): афганские солдаты продолжают бежать в Узбекистан и Таджикистан
  • 15.08 08:20
  • 26
Знаем, но не расскажем: Рогозин засекретил дыру в "Союзе"
  • 15.08 05:33
  • 16
Флот настоящий – или потешный?
  • 15.08 02:05
  • 98
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 15.08 00:33
  • 7
Активизация модернизации: русский танк Т-90 — бронированный убийца (The National Interest, США)
  • 14.08 17:06
  • 2
Шойгу направил самолет для оказания помощи Турции в тушении пожаров
  • 14.08 16:00
  • 2
Сквозь огонь: Popular Mechanics удивили учения спецназа РФ и Узбекистана
  • 14.08 15:56
  • 49
Ракету "Протон-М" с модулем "Наука" установили на стартовый стол Байконура
  • 14.08 15:39
  • 2
Нарыв на карте Центральной Азии
  • 14.08 15:25
  • 6
Выстрел себе в голову: чем страшен новый ракетный комплекс Путина «Сармат» (Главред, Украина)
  • 14.08 13:16
  • 0
США пытаются милитаризировать космос