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В России рассказали о критической ситуации с «Наукой»

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Источник изображения: Фото: Олег Новицкий / Роскосмос / Reuters

После выведения на околоземную орбиту российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» столкнулся с массовым отказом систем, грозящим привести к серьезной аварийной ситуации. О критической ситуации с МЛМ РИА Новости рассказал источник в ракетно-космической отрасли.

По его словам, решение всех проблем «Науки» потребовало пересмотр ее полетного задания и создания экстренной рабочей группы, включающей лучших экспертов отрасли, которые практически в непрерывном режиме следили за ситуацией в течение восьми суток.

«Основными проблемами первых двух дней полета модуля "Наука" стали: сбой программы полета и работы одного из топливных клапанов, проблемы передачи пакета команд на борт с наземных измерительных комплексов, отсутствие сигнала с двух датчиков инфракрасной вертикали и с одного из двух звездных датчиков», — сказал собеседник.

Источник добавил, что «руководитель главной оперативной группы управления Владимир Соловьев тут же доложил о критической ситуации гендиректору госкорпорации "Роскосмос", председателю госкомиссии по запуску модуля Дмитрию Рогозину». «С этого момента управление полетом модуля перешло в руки госкомиссии», — отметил собеседник.

В августе НАСА сообщило, что незапланированное включение двигателей МЛМ после его присоединения к российскому сегменту Международной космической станции (МКС) привело к изменению общей ориентации в пространстве последней на 540 градусов (полтора полных оборота).

В июле РИА Новости, ссылаясь на переговоры космонавтов с Центром управления полетами (ЦУП), сообщало, что двигатели «Науки», пристыкованной к МКС, незапланированно заработали. МЛМ пристыковался к МКС в том же месяце. На ней «Наука» заняла место модуля «Пирс», который при помощи грузового корабля «Прогресс МС-16» был отстыкован от российского сегмента станции.


Иван Потапов

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Страны
Россия
Компании
NASA
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
МКС
Прогресс ТГК
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