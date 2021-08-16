На Украине показали РЛС «уничтожителя» Крымского моста

Серийная самоходная пусковая установка УСПУ-360 украинского берегового подвижного противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" на автомобильном шасси Tatra T815 с колесной формулой 8х8. Киев, август 2021 года.

Загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) «Минерал-У» почти готова, сообщает Defense Express. Соответствующее видео украинская информационно-консалтинговое агентство показала в Twitter.

«Сейчас РЛС, смонтированные на новом для военных шасси Tatra T815 8х8, проходят последнюю проверку перед их передачей Вооруженным силам Украины в рамках выполнения государственного оборонного заказа», — говорится в публикации.

Новітня українська "загоризонтна" РЛС для наведення на надводні цілі від "УкрІннМаш" та "Квант-Радіолокація" pic.twitter.com/d4XIHvFhSd - DEFENSE EXPRESS (@DEFENSEEXPRESS) August 12, 2021



Там же отмечается, что «Минерал-У» «способен не только обнаруживать вражеские объекты различного типа, но и обеспечивать целеуказание ударного оружия (например, противокорабельных ракет)», в частности, работать вместе с ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун», считающимся в Киеве «уничтожителем» российского Крымского моста.

В августе Defense Express сообщило, что ЖК-360МЦ «Нептун» «стал еще круче», поскольку получил чешские автомобильные шасси Tatra T815.

Иван Потапов