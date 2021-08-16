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На Украине показали РЛС «уничтожителя» Крымского моста

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Серийная самоходная пусковая установка УСПУ-360 украинского берегового подвижного противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" на автомобильном шасси Tatra T815 с колесной формулой 8х8. Киев, август 2021 года
Серийная самоходная пусковая установка УСПУ-360 украинского берегового подвижного противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" на автомобильном шасси Tatra T815 с колесной формулой 8х8. Киев, август 2021 года.
Источник изображения: Defense Express / defence-ua.com

Загоризонтная радиолокационная станция (РЛС) «Минерал-У» почти готова, сообщает Defense Express. Соответствующее видео украинская информационно-консалтинговое агентство показала в Twitter.

«Сейчас РЛС, смонтированные на новом для военных шасси Tatra T815 8х8, проходят последнюю проверку перед их передачей Вооруженным силам Украины в рамках выполнения государственного оборонного заказа», — говорится в публикации.


Там же отмечается, что «Минерал-У» «способен не только обнаруживать вражеские объекты различного типа, но и обеспечивать целеуказание ударного оружия (например, противокорабельных ракет)», в частности, работать вместе с ракетным комплексом ЖК-360МЦ «Нептун», считающимся в Киеве «уничтожителем» российского Крымского моста.

В августе Defense Express сообщило, что ЖК-360МЦ «Нептун» «стал еще круче», поскольку получил чешские автомобильные шасси Tatra T815.


Иван Потапов

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