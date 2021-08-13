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Украинский «уничтожитель» Крымского моста получил чешские шасси

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Источник изображения: Фото: president.gov.ua

Противокорабельный ракетный комплекс ЖК-360МЦ «Нептун» «стал еще круче», заявляет украинское информационно-консалтинговое агентство Defense Express.

В публикации отмечается, что данный комплекс, в Киеве называемый «уничтожителем» российского Крымского моста, получил автомобильные шасси Tatra T815.

«Да это же просто красавец!», — пишет Defense Express.

Агентство напоминает, что Минобороны Украины для установки ЖК-360МЦ «Нептун» выбрало шасси чешской компании Tatra, а не украинского производителя «АвтоКрАЗ», поскольку к последнему у военного ведомства имеются претензии в части стабильности выполнения заказа и качества работ.

Defense Express пишет, что серийный ЖК-360МЦ «Нептун» на шасси Tatra T815 будет участвовать в военном параде, который пройдет 24 августа в Киеве по случаю 30-летия независимости Украины.

В июле агентство, ссылаясь на гендиректора конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева, сообщило, что стоимость разработки украинского берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун» составила 40 миллионов долларов.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Чехия
Компании
Tatra
АвтоКрАЗ
Луч КБ
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