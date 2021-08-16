Украина может достроить перспективный боевой корабль «Владимир Великий»

Украинское Минобороны прорабатывает вопросы достройки головного корабля проекта 58250. Предполагается, что он сменит в ВМС фрегат «Гетман Сагайдачный».

Разработанный по проекту 58250 «Владимир Великий» — самый важный, амбициозный, и дорогой военно-морской проект Украины. Сейчас постройка корабля де-факто заморожена, однако в Минобороны считают, что он еще может получить путевку в жизнь.

Как сообщает военное ведомство Украины, комплектующие для сохранения и достройки перемесят на один из судостроительных заводов. Сейчас они находятся на территории Черноморского судостроительного завода, который обанкротился. Общая готовность корабля — примерно 17 процентов.

Готовая первая секция корабля Источник изображения: wikipedia

Специалисты прорабатывают его достройку как фрегата: ранее «Владимир Великий» рассматривали как корвет. В случае успешного завершения строительства корабль сменит в ВМС Украины «Гетмана Сагайдачного» — фрегат, который заложили в 1990-м в качестве сторожевого корабля проекта 11351 «Нерей».

Напомним, недавно в Сеть выложили фотографии серийных машин новейшего украинского ракетного комплекса «Нептун». Он предназначен главным образом для уничтожения кораблей. В качестве базы для комплекса выбрали семейство автомашин Tatra T815.